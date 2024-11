Programa da Suzano abre inscrições para cursos de capacitação em Belém

As inscrições para o Processo Seletivo do Formare estão abertas até 20 de novembro. O programa, desenvolvido pela Suzano em parceria com a Fundação Iochpe, tem como objetivo capacitar jovens para o mercado de trabalho.

As inscrições são para o curso de Operador(a) de Processo de Produção, com duração de 10 meses. São 10 vagas para jovens, entre 18 e 19 anos completos até 31 de dezembro deste ano e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os candidatos e candidatas devem ter cursado ou estar cursando o Ensino Médio em escola da rede pública de ensino (a partir do 2º ano) e ter renda familiar de até um salário-mínimo por pessoa.

VEJA MAIS

O candidato deve residir na Região Metropolitana de Belém e não ter participado de outro programa de Aprendiz da Suzano. É essencial também ter disponibilidade para aulas teóricas e práticas na fábrica de Belém, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“O Formare é um programa que atua na formação de jovens da região, que proporciona oportunidades de aprendizado profissional e pessoal. Essa iniciativa está alinhada ao nosso direcionador de cultura, que diz que ‘Só é bom para nós se for bom para o mundo’ e incentiva o voluntariado por parte dos(as) nossos(as) colaboradores(as) que ministram as aulas. Apoiar projetos como este é um reflexo que nos dá orgulho e reafirmam o compromisso da empresa de atuar como agente de transformação na comunidade onde está inserida”, destaca Daiana de Lira Pedroso Stange, Coordenadora de Programas de Jovens da Suzano.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Gupy. Os interessados devem buscar pela vaga “Aprendiz Formare - Belém”.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)