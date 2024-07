CIEE tem 110 vagas de estágio e aprendiz abertas no Pará; confira as oportunidades

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou a abertura de 110 vagas para estudantes, sendo 26 vagas de aprendiz e 84 vagas de estágio, no Estado do Pará. As oportunidades estão sendo ofertadas na capital, Belém, e em municípios do interior, em áreas como Engenharia Elétrica, Farmácia, Informática e Psicologia, além das oportunidades para alunos de ensino médio.

Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve entrar no site do CIEE e digitar o código da vaga interessada. Mais informações também podem ser obtidas por meio central de atendimento, no número 3003-2433.

Confira as vagas abertas

Engenharia Elétrica - (aprendiz)

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + vale transporte

Carga horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: cursando do 7º ao 11º semestre

código: 5212485

Farmácia - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 12:00

Requisitos: cursando do 4º ao 6º semestre

Código: 5234078

Ensino médio - Belém - (aprendiz)

Bolsa auxílio: R$ 6,42 / hora + vale transporte

Carga horária: 08:00 - 12:00

Requisitos: cursando ou formado no ensino médio

Código: 5208751

Informática - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 13:00

Requisitos: cursando do 1° ao 5° período

Código: 5232172

Psicologia - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 12:00 - 16:00

Requisitos:cursando do 4° ao 6° período

Código: 5232161