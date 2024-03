Importante: Conheça as 'habilidades verdes' que fazem a diferença na busca por trabalho

No cenário corporativo global, uma abordagem integrada para lidar com as chamados questões ambientais, sociais e de governança (ESG) tem se tornado cada vez mais crucial. Empresas em todo o mundo estão adotando políticas e práticas voltadas para a sustentabilidade e responsabilidade social, impulsionando a demanda por profissionais com habilidades específicas nessa área.

Surge então o conceito de "habilidades verdes" ou green skills, um conjunto de competências necessárias para executar trabalhos alinhados com as práticas de ESG. Mas o que exatamente são essas habilidades e como elas estão moldando o futuro do mercado de trabalho?

“As habilidades verdes abrangem uma ampla gama de conhecimentos e aptidões, desde técnicas específicas relacionadas à conservação ambiental até habilidades sociais e de liderança voltadas para a promoção da diversidade e inclusão”, explica Ricardo Assunção, profissional de Recursos Humanos e especialista no recrutamento para empresas comprometidas com a sustentabilidade.

O que são habilidades verdes

As habilidades verdes são competências que permitem aos profissionais contribuir para a implementação e promoção de práticas sustentáveis dentro das organizações.

Isso inclui desde conhecimentos técnicos, como gestão de resíduos e energia renovável, até habilidades interpessoais, como comunicação eficaz e capacidade de engajamento.

“No contexto atual, onde a sustentabilidade e a responsabilidade social são cada vez mais valorizadas pelos consumidores e investidores, possuir habilidades verdes pode ser um diferencial significativo para os profissionais em busca de oportunidades de carreira”, diz Ricardo.

Principais habilidades verdes que os profissionais devem desenvolver

Algumas das principais habilidades verdes incluem conhecimento em energias renováveis e eficiência energética, compreensão dos princípios de economia circular e gestão sustentável de recursos naturais.

Além disso, habilidades relacionadas à análise de impacto ambiental, gestão de riscos e conformidade com regulamentações ambientais são cada vez mais valorizadas pelas empresas que buscam integrar práticas de ESG em suas operações.

Habilidades mais demandadas

As habilidades verdes são demandadas em uma ampla variedade de setores, desde empresas de tecnologia e energia até organizações de saúde e governamentais.

“Qualquer setor que busque reduzir sua pegada ambiental, promover a inclusão social e adotar práticas transparentes de governança pode se beneficiar do talento de profissionais com habilidades verdes”, diz o especialista ouvido pela reportagem.

O surgimento das habilidades verdes reflete uma mudança no paradigma do mercado de trabalho, onde a sustentabilidade e a responsabilidade social se tornaram imperativos empresariais.

Profissionais que investem no desenvolvimento dessas competências não apenas estarão preparados para os desafios do futuro, mas também contribuirão para a construção de um mundo mais sustentável e equitativo. Portanto, vale a pena buscar capacitações em habilidades verdes, pois elas não apenas impulsionam as carreiras individuais, mas também moldam o futuro das empresas e da sociedade como um todo.