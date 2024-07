Grupo Afya está com inscrições abertas para o Programa de Talentos 2024

Estão abertas as inscrições para o Programa de Talentos Afya 2024, que está disponibilizando oportunidades de estágio e para jovem aprendiz em cidades como Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nova Lima.

O Grupo Afya é o maior hub de educação e soluções para a prática médica do país, com mais de 30 unidades de ensino espalhadas pelo país. Também conta com mais de 10 startups que oferecem soluções digitais no segmento, como Afya Whitebook, Afya iClinic, Afya Papers, Glic e Cliquefarma. No Pará, a Afya atua desde 2019, com unidades de graduação, nas cidades de Bragança, Abaetetuba, Marabá e Redenção. Em 2023, a instituição ampliou sua presença no estado, com a inauguração da unidade de pós-graduação, em Belém, com a oferta de mais de 70 cursos.

“Na Afya, acreditamos no poder de crescimento contínuo e no desenvolvimento de nossos colaboradores. Desejamos que cada um prospere ao longo de suas carreiras conosco. Valorizamos e incentivamos a evolução profissional por meio de trilhas de desenvolvimento e ciclos de feedback contínuos. Essa abordagem não apenas potencializa as carreiras de nossos talentos, desde estagiários e jovens aprendizes, mas também permite a aplicação prática do conhecimento adquirido”, afirma Michelle Wizenberg, Diretora de Gestão de Talentos da Afya.

As inscrições para o Programa de Talentos podem ser feitas até o dia 07 de agosto, pelo link https://carreira.afya.com.br/programa-de-talentos-afya . Para as vagas de estágio, o candidato deve estar cursando o ensino superior em qualquer área – bacharelado, tecnólogo ou licenciatura, ter previsão de formatura entre dezembro de 2025 e julho de 2026, poder cumprir carga horária de 6 horas diárias e estar disponível para atuar em uma das cidades citadas.

Para a oportunidade no cargo de jovem aprendiz é necessário ter entre 14 e 24 anos, ter concluído ou estar cursando o ensino médio, não ter sido aprendiz na área contratada, disponibilidade para trabalhar 6 horas diárias, sendo quatro dias na semana no escritório e um dia fazendo curso de formação teórica, além de poder atuar em uma dessas cinco cidades.

Os processos seletivos incluem inscrição e teste online, roda de conversa com o time de Recursos Humanos, bate papo com a liderança da área, proposta e envio de documentação e início do programa em setembro deste ano.

Entre os benefícios oferecidos pelo Grupo Afya estão plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, academia de idiomas, entre outros.