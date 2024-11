Jovens aprendizes de O Liberal trilham caminho para o futuro

Ajudar jovens aprendizes a ingressar no mercado de trabalho, com segurança e experiência, é uma oportunidade oferecida de forma plena pelo jornal O Liberal. Nos diversos setores em que os profissionais - são 12, no total - atuam, como o administrativo, o apoio e acolhimento nesta fase da vida são fundamentais e refletem o compromisso do periódico em formar cada vez mais pessoas capazes de permanecer na vida profissional.

Eduardo Moraes é um jovem aprendiz que trabalha nas dependências do O Liberal. Há 7 meses, ele descobre o mundo de oportunidades que a função de assistente administrativo tem trazido para a carreira que pretende seguir. “Eu acredito que é um programa que tem agregado bastante no meu crescimento pessoal e profissional. Minha rotina me permitiu aplicar o que eu já sabia”, diz.

“O que eu planejo fazer, daqui em diante, é seguir em frente, levar essa bagagem como um peso no meu currículo. Planejo seguir nessa área, porque a administração não está somente ligada a função de assistente, mas em tudo precisa desse pilar. Por isso, considero que, independente da área, o que eu aprendi aqui vou usar em qualquer setor, em qualquer profissão que eu for seguir”, completa Eduardo.

O jovem pode ter iniciado a vida profissional agora, mas a relação com o jornal é antiga. Ele conta que, na infância, tinha muito contato com o periódico, por meio do Liberalzinho, edição infantil que saía todo domingo. “Minha tia sempre me levava para esses eventos que o O Liberal montava. Conforme os anos foram passando, comecei a ter essa memória afetiva e a me interessar mais pela empresa, ao ponto de agarrar essa oportunidade”.

Adaptação

Heloísa Rodrigues, jovem aprendiz do setor de administração de O Liberal, também está há 7 meses atuando no jornal. No início, por ser a primeira experiência profissional dela, o choque com a rotina foi sentido. No entanto, com o tempo, as demandas começaram a ser mais entendidas. “Aqui, onde trabalho, é no faturamento. As pessoas foram bem cordiais e pacientes, então, eu fui me adaptando com o cotidiano do local”.

A jovem conta ainda que tinha planos para seguir a carreira de jornalista, mas a experiência dentro do mundo administrativo oferecida pelo programa de aprendizado do O Liberal a despertou para novos interesses. “De início, queria jornalismo, mas me encontrei na área administrativa e acredito que, sim, algumas coisas levar do jornal para a minha vida profissional futuramente”, afirma Heloísa.

Futuro

A adaptação também foi fundamental para Caylanne Lima. Há 6 meses trabalhando no jornal, ela considera que a rotina tem sido importante para o futuro. “Passei pelo processo seletivo depois de ver o anúncio [da vaga] pelas redes sociais. Eu me desenvolvi, me esforcei e dei meu melhor para conseguir estar aqui. É uma experiência nova para mim e sei que vai contribuir muito para o meu desenvolvimento profissional no futuro”, afirma.