Contas atrasadas? Conheça 5 dicas para quitar dívidas e sair do 'vermelho'

Atrasar o pagamento de contas é parte da rotina de muitos brasileiros em tempos de crise financeira. Principalmente quando surge a falta de controle, as dívidas, os juros altos e os débitos acumulados que comprometem especificamente a organização das finanças do cotidiano. Segundo dados da Serasa, em dezembro de 2024, 73,51 milhões de pessoas estavam com as contas atrasadas.

Nesse sentido, entre os principais fatores que contribuem para o atraso das contas, estão: o desemprego, as alterações na renda, a falta de organização financeira, o uso excessivo do cartão de crédito e empréstimos no geral. Assim, é preciso ter uma atenção maior em criar hábitos financeiros saudáveis e não ficar inadimplente. Confira as dicas para sair do "vermelho"!

O que é a inadimplência?

O conceito de inadimplência é voltado às pessoas ou empresas que não conseguiram pagar uma conta no prazo estipulado inicialmente. Assim, a inadimplência é diferente do endividamento que se refere apenas ao fato de “possuir dívidas”, ela pode ocorrer desde contas básicas, como de água, luz e celular, até com compromissos maiores, como, por exemplo, os empréstimos e financiamentos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mais de 77% das famílias paraenses estão endividadas, aponta pesquisa da Fecomércio/PA]]

Dicas para evitar a inadimplência

Reveja seus gastos mensais

Quando realizar suas compras, sempre anote as suas despesas para no final do mês observar onde é possível cortar alguns custos. Essa prática é uma boa dica para visualizar melhor o seu dinheiro e definir quais são as suas prioridades no momento.

Evite parcelamentos na hora da compra

Para muitas pessoas, o parcelamento é uma excelente opção quando se torna necessário comprar um produto caro, porém se não for utilizado com cautela, ele pode causar o acúmulo de parcelas que, no final, poderá se empilhar em dívidas.

Mapeie pagamentos recorrentes

Os pagamentos fixos que precisam ser feitos todo mês, como água, aluguel, luz e internet, precisam de um cuidado redobrado. Por isso, utilize sempre uma agenda ou consulte uma planilha para acompanhar a data de vencimento de cada boleto.

Realize a renegociação de dívidas

Se você já se encontra em uma situação com as dívidas atrasadas, é aconselhável que se busque ter um contato com os credores para encontrar melhores condições de pagamento e evitar os juros que vão aumentando com o passar do tempo.

Faça metas financeiras

Para manter o controle total das finanças, é essencial que você crie alguns objetivos para serem cumpridos. Estabeleça algumas metas como “quitar todas as dívidas até um prazo determinado” ou “gastar menos com compra de roupas neste mês”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)