Conta de luz vai ter novo reajuste no Pará em agosto; entenda

O calendário com as datas dos reajustes tarifário das concessionárias de energia elétrica estabelece que o reajuste da Equatorial Pará será no dia 7 de agosto. Ou seja, a conta de luz dos paraenses deve ter um novo aumento daqui a um mês. As informações são do G1 Nacional.

No acumulado do ano, a previsão é que as tarifas residenciais no país tenham um aumento médio de 9,8%. De acordo com a TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia, muitos dos custos da crise hídrica do ano passado já foram repassados aos consumidores nos reajustes autorizados no primeiro semestre.

VEJA MAIS

Por este motivo, a expectativa é de percentuais de reajuste menores no segundo semestre. A TR estima que distribuidoras de energia que passarão por processos de reajustes ou revisão tarifária neste segundo semestre devem receber autorização para uma alta média de 5,6% nas contas de luz, abaixo do reajuste médio de 13,57% verificado no primeiro semestre.

Os reajustes nas tarifas de energia acontecem anualmente, variando conforme cada distribuidora, e precisam ser aprovados pela Aneel. O objetivo desses aumentos é repassar ao consumidor a alta dos custos das empresas e a inflação.