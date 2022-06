Programas Luz Para Todos e Mais Luz para Amazônia são estendidos

O governo federal prorrogou, por meio de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (30), a vigência do Luz Para Todos até 31 de dezembro de 2026 e do Mais Luz para a Amazônia até 31 de dezembro de 2030. Esses programas de universalização do acesso e uso de energia elétrica acabariam em 2022. As informações são da Agência Estado.

Os projetos expandem os serviços de energia elétrica para locais remotos do País, com prioridade a famílias de baixa renda, assentamentos rurais e comunidades indígenas e quilombolas. Os recursos vêm da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, dados do Ministério de Minas e Energia mostram que, das metas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ainda são necessários R$ 2,6 bilhões em investimentos no âmbito do Luz Para Todos. No caso do programa voltado para a Amazônia, a estimativa é de que ainda sejam necessários mais de R$ 11,3 bilhões para subvencionar o custo das obras para a universalização de energia elétrica na região.