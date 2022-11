Conta de luz não terá cobrança adicional em dezembro, decide Aneel

Na última sexta-feira (25), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a conta de luz seguirá sem cobrança extra em dezembro. A agência manteve acionada a bandeira tarifária verde, que não acrescenta custos aos consumidores com base no consumo mensal de energia. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel para sinalizar o custo da geração de energia. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte.

VEJA MAIS

Quando o custo da produção de energia aumenta, por exemplo, por conta do acionamento de usinas térmicas (mais poluentes e mais caras), a Aneel pode acionar as bandeiras amarela ou vermelha, patamar 1 ou 2, que representam custo extra ao consumidor.

"Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, as quais possuem um custo mais baixo. Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas", informou a agência em nota.

Situação dos reservatórios

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, responsáveis por 70% da capacidade de produção de energia no país, está em 47,34%, situação mais confortável do que a registrada no mesmo período de 2021.

Diante da crise hídrica em 2021, o governo implementou a bandeira escassez hídrica, que vigorou entre setembro de 2021 e 15 de abril deste ano. Nesse intervalo, ela representou um custo adicional de R$ 14,20 para cada 100 kW/h consumidos no mês.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).