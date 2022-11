Cinema movido pela energia solar chega a Belém e Castanhal neste final de semana

Já pensou contar com toda a magnitude do mundo cinematográfico movido a luz solar? A magia do cinema oferecido através da energia solar é a proposta do CineSolar, que retorna a Belém e Castanhal (Pará) com atividades culturais para a população. O CineSolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável, funciona dentro de uma van equipada com placas que utilizam um sistema conversor de energia solar para elétrica. Com patrocínio da Meta e do banco BV e apoio do CineClube TF e do Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia(Fi)DOC, o projeto exibe curtas-metragens, de quinta-feira (10) a a sábado (12/11), com entrada gratuita e distribuição de pipoca.

Uma novidade deste ano é a versão do “CineSolarzinho” para o público infantil. O projeto funciona através de duas vans, batizadas de Tupã e Mahura, que foram grafitadas e adaptadas com as placas fotovoltaicas e o sistema de conversão de energia e armazenamento, com 20 horas de autonomia. Cada sprinter também carrega 110 cadeiras e banquetas para o público e todo o sistema de som e projeção para o cinema. Além de tudo isso, o espaço se transforma em uma sala de aula onde o público é convidado a entender, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica. Os infográficos, a iluminação e a decoração especial - feita com materiais reciclados e objetos com princípios de magnetismo e eletricidade como laser e bola de plasma - são uma atração à parte, que encanta pessoas de todas as idades.

Segundo a coordenadora e idealizadora do CineSolar, Cynthia Alario, “o tema da energia solar ainda é novo e gera muita curiosidade. Na visita, todos podem ver o caminho que a luz do sol percorre, desde as placas instaladas no teto da van, os cabos, as baterias, o controlador e o inversor de carga, fica tudo acessível e as crianças adoram”, afirmou.

Cynthia ressalta ainda que “o público pode esperar um evento muito especial, divertido, uma noite cultural para toda a família curtir cinema ao ar livre, com pipoca gratuita e temas regionais. Através da parceria com o Cine Clube TF e o Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia(Fi)DOC vamos exibir curtas com produção local, tudo isso com muita arte, sustentabilidade e tecnologia aliando temas tão inovadores e sensíveis nos dias atuais como racismo e bullying, mas também voltados às crianças, sobre educação, poesia e natureza. A imaginação faz parte da nossa característica humana. É importante o ser humano imaginar, sonhar e o cinema é um portal para todas as possibilidades, as histórias ampliam a nossa visão de mundo. Atuamos pautados pelo conceito do antropólogo e psicólogo Roberto Crema, reitor da Unipaz, nossa parceira, sobre o poder do encontro. Ele diz que ‘ninguém transforma ninguém, mas ninguém se transforma sozinho, as pessoas se transformam num encontro’. E é esse encontro que o CineSolar propicia: entre pessoas da mesma comunidade, entre filmes, entre a arte e tudo isso”, concluiu.

O projeto viaja por várias regiões do país para realizar sessões gratuitas de cinema, com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social, difundir a tecnologia da geração de energia fotovoltaica e levar alegria com a temática socioambiental a todas as pessoas.