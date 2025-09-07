Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Construção civil movimenta R$ 1,1 bilhão na RMB, alta de 65% em relação a 2024

Belém tem alta de 17% na construção de prédios e condomínios em altura

Valéria Nascimento
fonte

No Pará, a construção civil liderou a geração de empregos no período de poucas chuvas. (Oswaldo Forte/ O Liberal)

O mercado imobiliário na Região Metropolitana de Belém apresenta alta de 17% na construção de novos prédios e condomínios em altura, de 14% nas vendas e um ótimo desempenho no fechamento de negócios. No valor geral de vendas, Belém movimentou R$ 1,124 bilhão no período, crescimento de 65% em relação ao primeiro semestre de 2024. 

Os números são do 29º Censo Imobiliário, divulgado na última terça-feira (2), pelo Sindicato da Indústria da Construção do Pará (Sinduscon-PA), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, empresa de pesquisa e consultoria em negócios.

O diretor da Porte Engenharia, Ernani Guilhon, reitera o bom desempenho do segmento da construção civil na capital paraense. “Desde 2023, quando foi anunciada a COP30 (30ª Conferência Global sobre as Mudanças Climáticas), não só o setor imobiliário, mas toda a cidade foi tomada de um grande otimismo. E esse otimismo está se materializando agora, com a proximidade do evento”, frisou Guilhon, que é engenheiro civil, de formação.

“A gente sente, com certeza, um aumento substancial nas vendas do setor imobiliário”, acrescentou o diretor da Porte Engenharia, sobre a crescente urbanização e valorização atual dos imóveis no 1º semestre de 2025.

Construção civil impulsiona outros setores econômicos, diz engenheiro civil Ernani Guilhon

Ernani Guilhon destaca a força do segmento da construção civil como indutor da economia nacional, e no Pará, não é diferente. “A construção civil é um motor, é um indutor (econômico), a partir do momento que você começa um prédio ou uma obra, ela movimenta vários setores da economia, como prestadores de serviços, fornecedores de materiais, e é como se fosse uma grande roda. Ela gira em torno daquele empreendimento, trazendo prosperidade para todos os setores da economia local”.

A Porte Engenharia está fazendo o prédio número 28 em Belém. “Nosso perfil, da nossa obra, dos nossos prédios, é para atender os clientes que buscam empreendimentos de alto padrão, que exigem uma excelente localização e que procuram o máximo dentro do prédio, com o maior número de itens de lazer, comodidade e conforto”, disse Ernani.

De acordo com o Sinduscon Pará e a consultoria Brain Inteligência Estratégica, além da alta de 17% em lançamentos verticais em Belém, ou seja, condomínios verticais, prédios de apartamentos e estúdios, o volume geral de vendas também cresceu.

No 1º semestre, Belém vendeu 727 unidades; Ananindeua, 460

O levantamento observa que Belém registrou 727 unidades vendidas, uma variação positiva de 14% sobre 2024, e Ananindeua contabilizou 460 unidades, o que representa um aumento expressivo de 99%.

“No Valor Geral de Vendas (VGV), Belém movimentou R$ 1,124 bilhão no período, alta de 65% em relação ao primeiro semestre de 2024. Já em Ananindeua, o VGV chegou a R$ 95 milhões, crescimento de 904% na mesma base de comparação”, informa o estudo.

A pesquisa mostra a evolução dos preços na capital paraense: o metro quadrado médio dos imóveis residenciais verticais alcançou R$ 11.931 no segundo trimestre de 2025, registrando valorização de 26% desde o início de 2022. Os imóveis de quatro dormitórios puxaram essa alta, com preço médio de R$ 14.780/m², representando avanço de 33% no período.

Vendas do Minha Casa, Minha Vida aumentaram 821% em Ananindeua

Sempre considerando o 1º semestre deste ano, o levantamento evidencia o papel de destaque do Minha Casa Minha Vida (MCMV). Em Ananindeua, as vendas de unidades enquadradas no programa cresceram 821% em relação ao primeiro semestre de 2024, o que confirma a relevância do programa para famílias que buscam o primeiro imóvel.

Quanto a Belém, embora o programa tenha menor representatividade no mercado, ele continua presente: o MCMV respondeu por 13,4% dos lançamentos e 6,7% das vendas no primeiro semestre de 2025, além de 5% da oferta final disponível na cidade.

Em relação ao tipo de unidades, a maior parte da oferta em Belém concentra-se em imóveis de dois dormitórios (45,8%), enquanto em Ananindeua esse perfil responde por 69,9% dos lançamentos disponíveis. Já quanto ao padrão, destacam-se em Belém os empreendimentos standard (27,9%) e luxo (17,7%), enquanto em Ananindeua predomina o segmento econômico (54,7%), vinculado principalmente ao Minha Casa Minha Vida.

O Censo ainda mostra que bairros como Umarizal, Pedreira, Marco e Batista Campos lideram em lançamentos e vendas na capital, confirmando-se como áreas de maior dinamismo no setor.

Principais números do Censo Imobiliário - Belém / Ananindeua

                   Com dois dormitórios           Padrão Básico          Padrão Luxo                    MCMV

Belém           (45,8%)                                  (27,9%)                    (17,7%)                             ----

Ananindeua   (69,9%)                                   -----                         ------                               (54,7%)

Fonte: Sindicato da Indústria da Construção do Pará (Sinduscon-PA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

construção civil em belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Modalidade

Consórcio registra crescimento no Pará com 444,14 mil participantes ativos

Crescimento da modalidade no primeiro semestre deste ano foi de 11,02%, aponta ABAC

07.09.25 8h15

GASTOS COM PETS

Amor e boletos: quanto custa ter um pet do primeiro latido à velhice

Tutora compartilha os altos e baixos financeiros de criar um cãozinho; economista mostra como planejamento pode evitar surpresas e garantir o bem-estar do animal ao longo da vida.

07.09.25 7h30

Setor Imobiliário aquecido

Construção civil movimenta R$ 1,1 bilhão na RMB, alta de 65% em relação a 2024

Belém tem alta de 17% na construção de prédios e condomínios em altura

07.09.25 7h15

GASOLINA E30

Um mês de E30: nova gasolina divide opiniões de setores sobre impactos no preço e no meio ambiente

Sindicombustíveis, Dieese, consumidores e empresa têm visões distintas sobre impacto nos preços, safra da cana e desempenho ambiental.

07.09.25 6h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda