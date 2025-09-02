Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

Gabi Gutierrez
fonte

O governo federal estuda a regulamentação do uso desses benefícios há mais de dois anos (Jader Paes/Agência Pará)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (1º) com ministros para discutir alterações nas regras de compras com vale-refeição e vale-alimentação. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Luiz Marinho (Trabalho).

O governo federal estuda a regulamentação do uso desses benefícios há mais de dois anos, mas o tema voltou a ganhar força no início deste ano diante da busca por medidas que possam conter a alta nos preços dos alimentos. Apesar da inflação estar mais controlada, a equipe pretende avançar com as mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

VEJA MAIS:
[[(standard.Article) Empresas de vale-alimentação e vale-refeição se manifestam sobre inquérito aberto pelo Cade]]

image Vale alimentação vai acabar? Veja as mudanças e ligue o alerta
Governo Federal estuda algumas propostas para modificar o Programa que beneficia milhões trabalhadores


image Vale-alimentação deve passar por mudanças; 288 mil trabalhadores do Pará podem ser afetados
Está sendo estudada uma reformulação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que engloba benefícios

Principais propostas

Entre as alterações estudadas pelo governo estão:

  1. Teto para taxas cobradas pelas operadoras de cartão: o limite máximo pode ficar próximo de 3,5%, enquanto hoje algumas empresas chegam a cobrar mais de 5%;
  2. Redução do prazo de repasse aos lojistas: atualmente, restaurantes e supermercados podem levar até 60 dias para receber os valores; a ideia é encurtar esse prazo e melhorar o fluxo de caixa;
  3. Portabilidade do cartão: permitir que o trabalhador troque gratuitamente de empresa operadora do benefício, estimulando a concorrência e reduzindo custos para estabelecimentos e consumidores.

Segundo integrantes do governo, a redução das taxas e a portabilidade devem facilitar a entrada de novas empresas no setor, que hoje encontram barreiras devido às regras vigentes.

Histórico da discussão

Em agosto de 2022, o Congresso aprovou uma lei que prevê a portabilidade gratuita do auxílio-alimentação, mas a regulamentação ainda enfrenta impasses entre governo e empresas.

A lei também contém dispositivos para proibir descontos na contratação de empresas fornecedoras de vale-alimentação e vale-refeição. Antes, empregadores conseguiam contratar pacotes de benefícios com desconto e, posteriormente, as operadoras repassavam o custo extra aos restaurantes e supermercados, tornando a alimentação mais cara para o trabalhador.

Em outubro do ano passado, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria proibindo essa prática. Ainda assim, redes varejistas continuam reclamando das altas taxas cobradas pelos cartões no momento do pagamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vale-alimentação

cartão de vale-alimentação
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Setores fortes

60% da alta do PIB no 2º trimestre ficou concentrada em apenas 3 setores, aponta IBGE

Crescimento tanto da extração de petróleo e gás ajudou na indústria extrativa

02.09.25 15h53

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

economia

Comércio de Belém mantém ritmo estável; lojistas projetam alta nas vendas com círio e COP 30

Datas importantes como o Dia das Crianças e o Círio de Nazaré prometem dobrar as vendas dos lojistas no segundo semestre

02.09.25 7h00

Economia

José Fernando Gomes toma posse na Agência Nacional de Mineração

Ele assinou o termo de posse nesta segunda-feira (2), após indicação do presidente Lula

01.09.25 20h14

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda