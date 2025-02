Vale alimentação vai acabar? Veja as mudanças e ligue o alerta

Os benefícios de vale-alimentação e vale-refeição fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que pode sofrer mudanças pelo Governo Federal. Ainda com divergências, algumas propostas trazem mais liberdade para o trabalhador decidir como gastar o dinheiro do vale, enquanto outras trazem preocupação para a competitividade do mercado.

As mudanças no PAT são debatidas em âmbito nacional, atingindo milhões de trabalhadores que são beneficiados com o programa. O debate tem como assunto central a redução de custos, em que não há divergência dos grupos envolvidos, como o setor supermercadista, empresas de gestão de benefícios e trabalhadores. O problema surge a partir do momento em que se pensa como realizar esta contenção de gastos.

VEJA MAIS

Conheça as propostas de mudança no vale alimentação

Sai o cartão, entra o PIX

Uma das possíveis mudanças é em relação a desnecessidade dos cartões de benefícios. Assim, o pagamento do vale seria feito por meio do PIX, em que o dinheiro cairia diretamente na conta do trabalhador.

Essa mudança não é vista com bons olhos pela Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (CBBT), que é uma associação criada a partir da união das principais empresas de multibenefícios do mercado. Na visão da CBBT, a alteração no método de pagamento desviaria a finalidade dos benefícios, já que o PIX não oferece a mesma flexibilidade de uso dos cartões, que restringem as compras nos supermercados, por exemplo.

Gerenciamento pela Caixa Econômica Federal

Além da alteração para o PIX, o Governo entende que uma alternativa viável é que os valores sejam depositados diretamente na conta do trabalhador na Caixa, o que eliminaria a necessidade de intermediários.

A centralização dos pagamentos no banco pode afetar a competitividade do mercado e não garante a redução de custos, segundo a CBBT.

Portabilidade dos benefícios

Outra modificação que está em análise é em relação a possibilidade de o trabalhador escolher o cartão de sua preferência para receber o benefício, sendo possível realizar a portabilidade do auxílio.

Esta é uma mudança que a CBBT entende ser positiva, mas alerta para a necessidade de regulamentação para evitar custos adicionais para os trabalhadores.

Qual a proposta da CBBT?

A Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador defende algumas alterações que entende serem mais eficazes para redução de custos no setor, como o fim do rebate e a interoperalidade dos cartões.

O que muda com as alterações do benefício?

Alguns setores podem sofrer impactos com as possíveis modificações, como é o caso dos supermercados de todo o país. Espera-se que a redução de custos seja repassada para os consumidores por meio da comercialização de alimentos mais baratos.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) defende as alterações, em que argumenta que o modelo atual tem custo elevado e acaba prejudicando a concorrência no setor.

Qual o futuro do vale alimentação?

Por enquanto, o que há são conversas para que haja efetiva redução de custos sem que o trabalhador seja prejudicado, além dos outros setores envolvidos. Por isso, o diálogo entre o governo, empresas do setor e representantes dos trabalhadores busca garantir o acesso à alimentação de qualidade a preços justos em todo o país.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)