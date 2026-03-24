Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Conselho do FGTS amplia limites de renda e valor de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Teto de renda vai de R$ 3.200 a R$ 13 mil; proposta também eleva valor dos imóveis nas Faixas 3 e 4

Thaline Silva*
fonte

Conselho também elevou o teto dos imóveis: até R$ 400 mil na Faixa 3 e R$ 600 mil na Faixa 4 (Foto: Beth Santos/Secretaria Geral da PR)

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou, nesta terça-feira (24), a ampliação dos limites de renda e dos valores de imóveis financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. As mudanças ainda precisam ser publicadas no Diário Oficial da União para entrar em vigor.

Com a decisão, os tetos de renda familiar foram reajustados em todas as faixas do programa. Na Faixa 1, o limite passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na Faixa 2, subiu de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já a Faixa 3 teve aumento de R$ 8.600 para R$ 9.600, enquanto a Faixa 4, voltada à classe média, foi ampliada de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

VEJA MAIS 

image Lula e Jader Filho entregam mais de 2 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta terça (24)
Cerimônia será realizada em Brasília, com entregas simultâneas em quatro cidades; Santarém concentra maior número de unidades

[[(standard.Article) Minha Casa, Minha Vida atrai mais incorporadoras que antes ficavam só no alto padrão]]

O conselho também aprovou o aumento dos valores máximos dos imóveis financiados nas faixas superiores. Na Faixa 3, o teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já na Faixa 4, o limite foi elevado de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

De acordo com o secretário-executivo substituto do Conselho, Sandro Pereira Silva, o impacto estimado das mudanças é de cerca de R$ 500 milhões no orçamento destinado a descontos. Segundo ele, também há um impacto de R$ 3,6 bilhões, coberto por recursos do fundo social, sem necessidade de novos aportes.

Relançado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009 com o objetivo de ampliar o acesso à moradia para famílias de baixa e média renda.

Além das alterações no programa habitacional, o colegiado aprovou ainda a retomada do FGTS-Saúde e a inclusão de novos beneficiários no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

minha casa minha vida

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

processo inédito

Júri considera Instagram e YouTube responsáveis em julgamento sobre vício em redes

Os jurados decidiram que a Meta e o YouTube foram negligentes no design ou operação de suas plataformas

25.03.26 17h48

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Segundo informou a Equatorial, a mudança será gradual e promete simplificar atendimento sem custo ao consumidor

25.03.26 16h52

BALANÇO PARCIAL

Imposto de Renda: 81 mil já declararam no Pará; meta é 957 mil

Belém e Parauapebas lideram o volume de envios no estado

25.03.26 15h13

Símbolo

Ver-o-Peso completa 399 anos movimentando R$ 360 milhões por ano em Belém

Fundado em 1627, o mercado é considerado a maior feira livre a céu aberto da América Latina

25.03.26 13h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Quando sai o 13º do INSS em 2026? Confira o calendário completo de pagamentos

A antecipação do 13º do INSS segue como medida para estimular a economia e garantir maior previsibilidade financeira aos beneficiários

20.03.26 11h10

CONCURSOS DA REGIÃO NORTE

Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e somam milhares de vagas, com destaque para o Pará

23.03.26 7h00

DIA DO PÃO FRANCÊS

Com farinha de tapioca, Belém aposta em versões artesanais do pão 'careca'

Variações do tradicional pão francês e outros produtos de confeitaria ajudam padarias a se reinventar no mercado

21.03.26 8h00

TECNOLOGIA

Cartório online: veja como usar o e-Notariado para fazer atos sem sair de casa

Plataforma permite assinar escrituras e documentos com a mesma segurança e validade jurídica do modelo presencial

18.03.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda