Lula e Jader Filho entregam mais de 2 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta terça (24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades, Jader Filho, participam nesta terça-feira (24) da entrega simultânea de mais de 2,2 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em diferentes regiões do país.

A cerimônia principal será realizada às 11h, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente, enquanto o ministro acompanha a entrega diretamente em Santarém, município que concentra o maior número de moradias desta etapa.

Ao todo, serão entregues 2.215 unidades habitacionais em quatro cidades: Santarém (PA), Dias d’Ávila, Rio Largo e São Braz.

Em Santarém, 1.408 famílias serão beneficiadas, o que representa a maior parcela das entregas previstas. Nas demais cidades, as unidades estão distribuídas entre empreendimentos voltados à população de baixa renda.

A ação integra a estratégia do governo federal de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional, por meio da retomada e expansão do Minha Casa, Minha Vida em todo o país.