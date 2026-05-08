Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Cármen Lúcia dá 5 dias para Moro responder ação em que é acusado de calúnia contra Gilmar

O processo foi aberto com base em um vídeo que repercutiu nas redes sociais em abril de 2023. Na gravação, Moro afirma: "Não, isso é fiança, instituto... pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

Estadão Conteúdo
fonte

Cármen Lúcia (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a citação do senador Sergio Moro (PL-PR) e sua intimação para apresentar, em até cinco dias, defesa prévia na ação penal por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. O ex-juiz da Lava Jato é acusado por afirmar, em 2023, que poderia "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes".

O despacho foi assinado após a Primeira Turma do STF rejeitar os recursos apresentados pela defesa de Moro contra o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Embora o vídeo tenha sido gravado antes de Moro assumir o mandato de senador, os ministros do STF entenderam que a Corte tem competência para julgar o caso porque a gravação veio a público durante o exercício do cargo.

O processo foi aberto com base em um vídeo que repercutiu nas redes sociais em abril de 2023. Na gravação, Moro afirma: "Não, isso é fiança, instituto... pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

O senador pediu desculpas pela declaração. A defesa sustenta que a fala foi uma "brincadeira infeliz" e argumenta que Moro não foi responsável pela edição nem pela divulgação do vídeo nas redes sociais.

Para a PGR, houve calúnia porque Moro teria imputado ao ministro o crime de corrupção passiva. Segundo a denúncia, o ex-juiz insinuou que Gilmar Mendes "solicita ou recebe, em razão de sua função pública, vantagem indevida para conceder habeas corpus, ou aceita promessa de tal vantagem".

A pena para o crime de calúnia pode chegar a dois anos de prisão. Nos casos de difamação, a punição máxima é de um ano, enquanto o crime de injúria prevê pena de até seis meses.

A PGR defende o aumento da pena em eventual condenação sob o argumento de que: 1) a vítima é um ministro do STF com mais de 60 anos; 2) a declaração foi feita na presença de várias pessoas; e 3) o vídeo foi divulgado na internet.

Com a abertura da fase de instrução, Moro poderá apresentar argumentos de defesa, indicar provas e arrolar testemunhas. Segundo o despacho de Cármen Lúcia, o interrogatório do senador ocorrerá ao final da instrução processual. A ministra também determinou a comunicação formal ao Senado sobre o andamento da ação penal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gilmar Mendes

ação

Moro

Cármen Lúcia

prazo
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Cármen Lúcia dá 5 dias para Moro responder ação em que é acusado de calúnia contra Gilmar

O processo foi aberto com base em um vídeo que repercutiu nas redes sociais em abril de 2023. Na gravação, Moro afirma: "Não, isso é fiança, instituto... pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

08.05.26 19h11

Flávio: Se Jair Bolsonaro quiser exercer cargo no meu governo, é óbvio que vai

08.05.26 19h11

tratamento

Bolsonaro teve soluços intensos e problemas de pressão nas últimas 48h, dizem médicos ao STF

Em março, Bolsonaro passou duas semanas internado em Brasília para tratar de uma pneumonia ocasionada pelos episódios de soluços

08.05.26 18h36

Direito

Projeto que Regulamenta Aposentadoria Especial de Agentes de Saúde é Alvo de Requerimento na Câmara

Demanda acompanha uma série de movimentações de diferentes categorias por reajustes após a reforma da previdência

08.05.26 18h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

POLÊMICA

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda