Congresso oferece capacitação para síndicos em Belém

O 1º Congresso Invest Síndicos, realizado pelo podcast de mesmo nome, no youtube, fará parte da programação da Feira Pará Negócios, no Hangar Centro de Convenções, entre os dias 29 e 30 de novembro, e 1º de dezembro. O objetivo é aperfeiçoar síndicos profissionais dos mais de 3 mil condomínios que o estado possui. A participação no encontro é gratuita mas conta com um número de vagas limitadas na programação de palestras, oficinas e paineis temáticos planejada para os três dias.

O tema dessa primeira edição do evento é "Gestão Condominial - Inovações e Soluções para os Desafios Atuais". O público alvo é composto por empresas especializadas e síndicos profissionais em busca de aperfeiçoamento. Para o coordenador do congresso e síndico profissional, Arthur Junior, essa é uma forma de aproximar os profissionais do segmento e gerar oportunidades profissionais. "É uma ótima oportunidade para os interessados da área se conectarem com especialistas e conhecerem as tendências que estão transformando o mercado condominial no Brasil", afirma.

VEJA MAIS

A abertura do evento está prevista para a tarde do primeiro dia, na sexta-feira (29/11), às 14h, seguida de palestras temáticas e outras trocas até o fim da tarde, por volta das 18h. No segundo e no terceiro dia de programação, as atividades começam mais cedo, a partir das 9h30. Interessados podem buscar mais informações através dos canais de comunicação do evento nos números (91) 98414-0249 e (91) 98413-7056, ou pelo email: investsindicos@gmail.com.