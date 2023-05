Soluções condominiais e tecnológicas pautam evento com síndicos e moradores em Belém

Soluções condominiais, como portarias remotas e controle de acesso com assistência 24 horas, instalação de energia solar e novos conceitos de gestão, entre outros serviços, reuniram, em Belém, na noite desta quinta-feira (4), síndicos, moradores e profissionais de diversas formações, no evento promovida pelo Porter Group, empresa nacional no ramo de portarias remotas para condomínios, com 13 anos no mercado brasileiro.

Desde o ano de 2018, a Porter está instalada na capital paraense, onde contabiliza 50 condomínios, com um total de 20 mil usuários. Diretor da Porter Group, Douglas Comann enfatizou que a empresa trabalha com os conceitos de modernidade e segurança, e o evento desta quinta-feira integrou a 2ª Edição do projeto itinerante da Group, que está acontecendo em várias capitais no país, para conectar profissionais e responsáveis por condomínios, com o que há de mais atual no universo de serviços e boas práticas para o bem viver em condomínios.

A Group Porter, disse Douglas, tem mais de 1.800 condomínios, espalhados no Brasil. “Criamos soluções para melhorar a vida em condomínios, contribuindo através da tecnologia com a resolução dos principais desafios e problemas de segurança, acesso e finanças”, afirmou ele.

Tecnologias estão no dia a dia dos condomínios

"Em Belém e Ananindeua, com concentração maior em Belém, a gente tem condomínios de 400 unidades, 300 unidades, 100, 20 e 10 unidades. Esses empreendimentos contam com as nossas soluções de controle de acesso e a manutenção de todos os acessos e dispositivos, então, o motor do portão, que sempre dá uma dor de cabeça grande, a gente tem suporte técnico 24 horas. Nosso projeto é de redimensionamento com soluções adequadas para cada condomínio, possibilitando ao morador, por exemplo, abrir o portão pelo controle e pelo aplicativo do celular.

Na noite desta quinta, a Group Porter tinha entre os convidados,o diretor de relacionamento do Porter Group, Odirley Rocha; o diretor comercial do Grupo JGS Corretores, Antonio Jorge Vidigal de Souza; a CEO do Zé Mercado, Aline Pinheiro; o CEO da Administradora de Condomínios Semog, Geraldo Galvão; o Síndico Profissional e Consultor Condominial, Arthur Júnior; o Sócio do JNPM Advogados, Max Jardim Bezerra.

Uma das atrações foi o dinâmico painel com perguntas e respostas sobre a atuação e soluções condominiais, em que a Group disponibilizou para o bate papo direto com a plateia, um síndico profissional, uma administradora de referência e advogado condominial.

“Eu sou moradora e síndica profissional de um condomínio bem grande, são 432 apartamentos, então, realmente a gente precisa de uma estrutura tecnológica para atender a demanda que a gente tem”, afirmou Carla Jardim, moradora e contratada como síndica profissional, do condomínio Parc Paradisíaco, na avenida Conselheiro Furtado, em Belém.

Carla Jardim assinalou: "o papel do síndico profissional é o de gerir o condomínio com profissionalização na gestão financeira e administrativa. É montar dentro do condomínio uma estrutura empresarial mesmo. Para ser um bom síndico é preciso conhecer primeiro a legislação, o financeiro e administrativo, engenharia, saber de tudo um pouco e até de psicologia para dirimir os conflitos que surgem”, disse ela.