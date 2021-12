Confira o horário de funcionamento dos shoppings e do centro comercial de Belém neste Natal

Durante esta semana que antecede o Natal, os shoppings de Belém funcionarão em horários especiais para atender aos consumidores que deixaram para fazer as compras dos presentes natalinos para a última hora.

LOJAS E CENTRO COMERCIAL

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) comunicou que, durante o dia 24 de dezembro, as lojas estabelecidas em vias públicas poderão funcionar das 8h às 19h. Já no feriado de Natal, dia 25, as lojas estarão fechadas.

- Shopping Bosque Grão Pará:

20/12 a 23/12

Funcionamento: 9h às 23h

24/12

Funcionamento: 9h às 19h

- Shopping Pátio Belém:

19/12 a 23/12

Funcionamento: 9h às 23h

24/12

Funcionamento: 9h às 19h

- Shopping Boulevard:

19/12 a 23/12

Funcionamento: 9h às 23h

24/12

Funcionamento: 9h às 19h

- Shopping Castanheira:

20/12 a 23/12

Funcionamento: 9h às 23h

24/12

Funcionamento: 9h às 19h

- Shopping Metrópole:

19/12 a 23/12

Funcionamento: 9h às 23h

24/12

Funcionamento: 9h às 19h

- Parque Shopping:

20/12 a 23/12

Funcionamento: 9h às 23h

24/12

Funcionamento: 9h às 19h