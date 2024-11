Conferência Internacional Amazônia Novas Economias inicia nesta quarta-feira (6/11)

A Conferência Internacional Amazônia Novas Economias inicia nesta quarta-feira (6) e segue até a sexta-feira (8), com representantes de diferentes setores reunidos para discutir temas como meio ambiente, economia, e desenvolvimento sustentável na região amazônica. Esta é a segunda edição do encontro, com uma programação de apresentações, debates e exposições de negócios. As trocas acontecem no Hangar Centro de Convenções, com a participação de autoridades, especialistas, investidores, organizações e lideranças regionais.

Alguns nomes de representantes internacionais já foram confimados pela assessoria do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que promove o encontro. É o caso da representante especial do governo francês para a COP 21 e CEO da European Climate Foundation (ECF), que selou o Acordo de Paris em 2015, Laurence Tubiana. Além dela, também é aguardada a participação de John Kerry. Ele é ex-secretário de Estado e, até o início de 2024, enviado especial do Clima do governo dos EUA.

Outra liderança confirmada pelo evento foi Ellen Johnson Sirleaf, primeira mulher africana a ser eleita presidente, na Libéria, e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Cada um deles comporá os três dias de programação em horários e dias variados.

No primeiro dia, a representante francesa, Laurence Tubiana dá início a conversa, às 15h. Seguida pelo ex-secretário, John Kerry, que conduz as discussões às 12h, em meio a uma programação mais extensa. Por fim, a líder africana Ellen Sirleaf guia o terceiro e último dia do encontro, a partir das 11h. Todos estarão no palco 1, Rio Guamá. A programação completa, com horários e temas das discussões está disponível no site oficial do evento.

Programação de abertura (6/11):

Primeiro dia (6/11)

15h - Palestrante convidada, Laurence Tubiana

16h - Talk Show: cenário climático global

17h - Painel de abertura: a nova visão de investimentos

18h - Cerimônia de abertura