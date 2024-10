Ex-secretário de estado dos EUA participa de conferência sobre Amazônia em Belém

O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, estará em Belém (PA) para participar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de novembro de 2024.

O evento abordará a importância da Amazônia no combate às mudanças climáticas e as expectativas dos Estados Unidos em relação ao Brasil. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial do evento.

Kerry, enviado especial para o clima do governo Biden, destacará a proteção da Amazônia como essencial para o cumprimento do Acordo de Paris. O governo dos EUA alocou US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, destinado a projetos de combate ao desmatamento. “Há muitas questões em jogo e riscos para a Amazônia, mas a verdade é que a floresta é fundamental e muito importante para a capacidade do mundo para atender aos objetivos mundiais [quanto ao clima]”, disse Kerry em visita ao Brasil, em fevereiro deste ano.

O discurso de Kerry ocorrerá no dia 7 de novembro, às 12h, em formato virtual. Entre os outros palestrantes estão Laurence Tubiana, uma das arquitetas do Acordo de Paris, e Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria. O embaixador André Aranha Corrêa do Lago representará o Brasil no dia7, às 9h.

Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias

Essa é a segunda edição da conferência, que reunirá cerca de 130 palestrantes de diversas partes do mundo. O objetivo é desenvolver uma agenda para restaurar o potencial da Amazônia na redução das mudanças climáticas, promovendo novas economias, enquanto protege a biodiversidade e combate atividades ilegais prejudiciais ao meio ambiente e à população.

Com curadoria de Izabella Teixeira e idealizada por Raul Jungmann, a conferência busca contribuir para as discussões da COP30.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)