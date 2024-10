Conferência em Belém terá palestras de responsável pelo Acordo de Paris e vencedora do Nobel da Paz

Programada para ser realizada entre os dias 6 e 8 de novembro, em Belém, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias deve reunir grandes nomes para discutir temáticas relacionadas ao clima, transição energética, sustentabilidade e proteção e ao desenvolvimento da Amazônia. Entre os “keynote speakers” do evento, ou seja, oradores principais, estão Laurence Tubiana e Ellen Johnson Sirleaf, além de John Kerry, ex-secretário de estado dos Estados Unidos, que já havia sido noticiado pelo Grupo Liberal.

A primeira, Laurence Tubiana, é CEO da European Climate Foundation (ECF) e representante especial do governo francês para a COP 21, sendo uma das responsáveis pelo Acordo de Paris. Sua palestra será no dia 6 de novembro, de 15h às 16h. Ela também foi nomeada, durante a COP 22, campeã de alto nível da Organização das Nações Unidas (ONU) para a ação climática. É ainda professora na Sciences Po, em Paris.

Carreira

Segundo a ECF, Laurence traz décadas de conhecimento e experiência em mudanças climáticas, energia, agricultura e desenvolvimento sustentável, trabalhando em governos, grupos de reflexão, Organizações Não Governamentais (ONGs) e academia. Ela iniciou sua carreira como diretora de pesquisa do Instituto Nacional Francês de Pesquisa Agrícola (INRA).

Nos anos 1980 e início dos anos 1990 fundou e depois liderou a Sograral, uma ONG que trabalha na segurança alimentar e no ambiente global. Fundou, em 2002, e dirigiu até 2014 o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais (IDDRI), com sede em Paris. De 1997 a 2002, atuou como conselheira sênior para meio ambiente do primeiro-ministro francês Lionel Jospin.

Já de 2009 a 2010, criou e depois liderou a recém-criada Direcção de Bens Públicos Globais do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês (MAE). Em 2013, presidiu o Debate Nacional Francês sobre a Transição Energética. Em 2018, o presidente Macron nomeou-a para o Conselho Superior de França para as Alterações Climáticas. Atualmente, Laurence faz parte de conselhos consultivos.

Protagonismo

Ellen Johnson Sirleaf, por sua vez, foi a primeira mulher africana a ser eleita presidente, na Libéria, e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, em 2011. Sua palestra será no dia 8 de novembro, de 11h às 11h30. A motivação do prémio, de acordo com o próprio site oficial do Nobel da Paz, foi sua “luta não violenta pela segurança das mulheres e pelos direitos das mulheres à plena participação no trabalho de construção da paz”.

Johnson Sirleaf chegou ao poder em 2005, criando a paz e o progresso econômico no país. Ela reforçou os direitos das mulheres, expandiu a liberdade de expressão e tornou-se um exemplo para outros líderes africanos. Ellen estudou nos EUA, onde fez mestrado em administração pública. Regressou ao seu país de origem e serviu como ministra das Finanças, mas o governo foi derrubado por um golpe militar em 1980.

Forçada ao exílio, trabalhou para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para África e para o Fundo de Desenvolvimento para as Mulheres. Johnson Sirleaf perdeu as eleições presidenciais em 1997 para Charles Taylor, mas depois venceu as eleições presidenciais em 2005.

Programação

Esta é a segunda edição da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que reunirá cerca de 130 palestrantes de diversas partes do mundo. O objetivo é desenvolver uma agenda para restaurar o potencial da Amazônia na redução das mudanças climáticas, promovendo novas economias, enquanto protege a biodiversidade e combate atividades ilegais prejudiciais ao meio ambiente e à população.

Com curadoria de Izabella Teixeira e idealizada por Raul Jungmann, a conferência busca contribuir para as discussões da COP 30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial do evento.