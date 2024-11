'Sempre Um Papo' reunirá autores em Belém na 'Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias'

Quem gosta de uma boa conversa que faz a gente pensar, refletir sobre assuntos variados que puxam outros e outros, pode logo agendar para os dias 7 e 8 de novembro uma passada no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, no centro de Belém, a fim de conferir as atrações projeto "Sempre Um Papo". Esse encontro entre o público e escritores, com entrada gratuita, integra a programação da "Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias", a ser realizada no Hangar de 6 a 8 de novembro, mediante apresentada pela Vale, com apoio do Governo do Pará, participação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

"Sempre Um Papo" é um projeto de incentivo, criado e 1986 pelo gestor cultural Afonso Borges, à leitura e está às vésperas de completar 40 anos de atividades. E retorna, agora, a Belém com um grupo seleto de convidados. De acordo com a programação do evento, na próxima quinta-feira, dia 7, às 19h, participam os autores Airton Souza, Carla Madeira, Itamar Vieira Junior e Sérgio Abranches. Já na sexta-feira, dia 8, às 14h, a conversa é com o escritor português Valter Hugo Mãe e mais Eduardo Góes Neves, Trudruá Dorrico e Zeca Camargo.

Após as mesas, os autores vão autografar seus livros. A entrada do público se dará mediante inscrição antecipada no site do evento: https://ibram-eventos.com.br/enrollment/F/sempre-um-papo-na-conferencia-da-amazonia/93.

Ao longo de sua trajetória, o "Sempre Um Papo" já aconteceu em 30 cidades e promoveu mais de 8 mil eventos, que reuniram um público superior a 2,5 milhões de pessoas. O projeto esteve no Pará nos anos de 2007 e 2008, levando a Belém e outras cidades, personalidades como Maurício Kubrusly, Zuenir Ventura, Ziraldo e Cacá Carvalho.

Autores

O escritor Airton Souza é doutor em Ciências da Comunicação, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele já publicou 51 livros, entre poemas e infantis. Venceu mais de 160 prêmios literários e com seu romance "Outono de carne estranha", publicado pela Editora Record, venceu o Prêmio Sesc de Literatura, é semifinalista do Prêmio Oceanos 24 e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024.

Carla Madeira é belo-horizontina formada em Jornalismo e Publicidade. Estreou na literatura em 2014 com o romance "Tudo é rio", lançado pela Editora Quixote e relançado em 2021 pela Editora Record, com mais de 67 mil cópias vendidas. Ela é também autora de "A natureza da mordida" (2018) e "Véspera" (2021).

Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. É geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA. Seu romance "Torto arado" é um dos maiores sucessos – de público e crítica – da literatura brasileira nas últimas décadas, tendo sido traduzido em mais de vinte países, com futura adaptação para o audiovisual. Sua obra mais recente é o livro infantojuvenil "Chupim", lançado em 2024.

O escritor Sérgio Abranches é escritor, tem mestrado em sociologia, pela Universidade de Brasília e doutorado em ciência política e sociologia comparada, pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Atua como colunista político dos jornais Estado de Minas e Correio Braziliense. Escreveu, entre outros, os romances, "O Intérprete de Borboletas", de 2022, "Que mistério tem Clarice", de 2014, "O Pelo Negro do Medo", de 2012, e os ensaios "No tempo dos governantes incidentais", de 2020, "Presidencialismo de coalizão — Raízes e evolução do modelo político brasileiro", de 2018, finalista do prêmio Jabuti, categoria Ensaio/Humanidades, "A Era do Imprevisto — A Grande Transição do Século XXI", de 2017, ganhador do Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil de 2018.

Eduardo Góes Neves é um dos mais importantes pesquisadores atuantes na região amazônica nos dias de hoje. Graduado em História pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade de Indiana e livre-docente pela USP, onde é professor titular. Ele presidiu a Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) e compôs a diretoria da Sociedade de Arqueologia Americana (SAA). É autor das ]obras "Sob os Tempos do Equinócio: 8.000 anos de história na Amazônia Central" e "Arqueologia da Amazônia".

A escritora, palestrante e pesquisadora Trudruá Dorrico pertence ao povo Makuxi. Ela é doutora em Teoria da Literatura na PUCRS. É escritora, palestrante, pesquisadora. Trudruá administra o perfil @leiamulheresindigenas no Instagram que fomenta a leitura de obras de autoria de mulheres indígenas no Brasil e em Abya Yala. Além de curadora da I Mostra de Literatura Indígena no Museu do Índio (UFU), ela é autora das obras "Eu sou Macuxi e outras histórias" (Caos e Letras, 2019), "Tempo de retomada" (Urutau, 2023) e "Originárias: uma antologia feminina de literatura indígena" (Companhia das Letrinhas, 2023).

Valter Hugo Mãe é escritor, editor e artista plástico. Ele cursou pós-graduação em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea na Universidade do Porto. Possui livros publicados de poesia, contos e narrativa longa. Em Portugal, atuou como editor de autores brasileiros como Ferreira Gullar, Manoel de Barros e Caetano Veloso. Atualmente, apresenta um programa de entrevistas na televisão e escreve colunas para os veículos Público e Jornal de Letras.

Zeca Camargo é apresentador e jornalista brasileiro, tendo atuado em jornais e em emissoras de TV, incluindo a TV Globo. Ele é autor de diversos livros, incluindo "A fantástica volta ao mundo" (2014) e "Elza" (2019), uma biografia da cantora Elza Soares.

Serviço:

'Sempre Um Papo' na 2ª edição da 'Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias'

Dias 7, às 19h

Dia 8, às 14h

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (Av. Dr. Freitas, s/n – Marco, Belém – PA). Entrada gratuita, mediante inscrição no site do evento

Informações: www.sempreumpapo.com.br/ https://www.amazoniaenovaseconomias.com.br/