Hydro abre novas vagas de emprego em Belém e Paragominas

A Hydro abriu este mês as inscrições para concorrer às novas vagas de emprego abertas no seu escritório em Belém e na unidade de Paragominas. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo site da empresa (https://www.hydro.com), onde também está a descrição completa das vagas e a formação necessária. Em Belém, a companhia busca profissionais de nível sênior para consultoria em geotécnica e analista de sistemas. Na Mineração Paragominas, no nordeste do Pará, as oportunidades são para especialista em pesquisa e desenvolvimento e geólogo. Todas as oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS.

No caso da vaga de especialista em pesquisa e desenvolvimento, é necessário experiência em processos de mineração e beneficiamento mineral e habilidades no desenvolvimento de projetos e métodos estatísticos. O profissional deve ter formação em Engenharia de Minas, Metalúrgica, Química ou Química Industrial. As inscrições podem ser realizadas até 31 de agosto.

Para atuação como geóloga (o) júnior, na Mineração Paragominas, p profissional precisará comprovar formação em Geologia com registro no CREA ativo. Entre as habilidades necessárias para desempenhar a função, estão o conhecimento em pesquisa mineral, controle de qualidade, sondagem e amostragem. O geólogo também precisa ter inglês intermediário e CNH com habilitação na categoria B. As inscrições para essa vaga estarão disponíveis até 25 de agosto.

As duas vagas disponíveis para a exercer atividades no escritório da Hydro, em Belém, estão abertas até 31 de agosto. Para a posição de consultor sênior em geotécnica é necessário conhecimento das normas, leis e políticas aplicadas às áreas de disposição de resíduos, além de inglês fluente. O consultor vai realizar o monitoramento e análise geotécnica avançada e deve ter experiência anterior como executivo. O analista de sistema sênior deve ter formação em Sistemas de Computação, Engenharia de Sistemas ou áreas correlatas. O profissional deverá demonstrar experiência com projetos de TI e operações de fábrica, além de conhecimentos em metodologia de projetos e inglês avançado.