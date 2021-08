Emprego: Prefeitura de Cametá abre concurso público para contratação imediata de 135 servidores

A Prefeitura Municipal de Cametá, no Pará, vai realizar concurso público para preenchimento de vagas ao cargo de nível médio de Agente Comunitário de Saúde, para atuar nas áreas rural e urbana do município. As normas do concurso público, síntese das atividades, os requisitos para investidura no cargo e o salário base estarão disponíveis no edital, previsto para ser divulgado ainda nesta quarta-feira, no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadespa) https://portalfadesp.org.br/ e no site da Prefeitura, https://prefeituradecameta.pa.gov.br/. O aviso do edital do Concurso público, assinado pelo prefeito Victor Correa Cassiano, foi publicado na edição desta quarta, do Diário Oficial do Estado do Pará.

Segundo divulgado previamente pela Fadesp, estão sendo ofertadas 135 vagas de contratação imediata e 126 de cadastro de reserva. O período de inscrição inicia nesta quarta e termina 13 de setembro. Ainda conforme informações divulgadas no site da Fadesp, a taxa de inscrição é R$ 70.

Ainda segundo informações disponíveis no site da Fadesp, a prova objetiva, que representa a primeira etapa do certame, será realizada na manhã do dia 03 de outubro e a segunda etapa, também composta por prova objetiva, está prevista para o dia 31 do mesmo mês.