FADESP será a banca organizadora do concurso público da Sefa Pará; veja detalhes

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do Estado (DOE), o nome da empresa organizadora responsável pela execução do concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefa).

VEJA MAIS

A banca vencedora da concorrência n° 01/2021 foi a Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (FADESP), selecionada após análise dos documentos apresentados para julgamento. As demais empresas poderão recorrer da decisão declarada pela comissão especial de licitação no prazo de até cinco dias úteis, contados a partir desta publicação.

A empresa contratada será responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para a homologação do concurso público, com a seleção de candidatos, visando o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras da administração tributária.

“A carreira fiscal é almejada por muitos, por isso trabalhamos sem medir esforços e seguindo o cronograma para a realização desse importante concurso, que oportunizará o ingresso de novos servidores na atividade pública e viabiliza mais melhorias na área em nosso Estado”, disse Hana Ghassan, titular da Seplad.

O certame da Sefa prevê a oferta de 110 vagas, com cadastro reserva, divididas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais e a realização do concurso na área fiscal faz parte do compromisso da atual gestão, com a população paraense, em sua prestação de serviço com qualidade, além de resultar em mais melhorias ao Estado.

“A execução do concurso da Sefa reafirma o nosso comprometimento para quem almeja seguir na carreira pública fiscal, além de obtermos mais melhorias na prestação de serviços à população. Estamos seguindo todos os dispositivos legais para que o processo ocorra com transparência”, disse Josynélia Raiol, secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad.

Todas as informações do processo serão divulgadas por meio dos canais oficiais da Seplad.