Seel abrirá processo seletivo para contratação de profissionais de educação física

Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) aprovou o lançamento do edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores de Educação Física para atuação nos programas Territórios Pela Paz (TerPaz) e Usinas da Paz. A expectativa é que seja publicado ainda este mês no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Nivan Noronha, o edital prevê 8 vagas para o TerPaz, que corresponde aos bairros do Guamá, Jurunas, Terra Firme e Bengui. Para o programa Usinas da Paz, serão ofertadas 18 vagas, 9 das quais serão destinadas aos bairros do Icuí-Guajará e 9 na Cabanagem.

“O edital foi aprovado e já deve ser publicado nos próximos dias no DOE. Nossa expectativa é que consigamos preencher todas as vagas ofertadas para que estes profissionais contratados comecem a atuar no final de setembro e início de outubro nas Usinas”, disse Vitor Borges, secretário-adjunto da Seel.

Além da discussão sobre a minuta do edital, o secretário-adjunto, Victor Borges; o coordenador do Núcleo Jurídico, Darte Santos e integrantes da comissão do PSS também destacaram durante a reunião os Jogos Abertos do Pará (Joapa). O evento esportivo conta com atletas de todo o estado, competindo em várias modalidades esportivas como Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Tênis de Mesa e Futebol de Areia. O diferencial é que os Jogos serão compostos por três etapas: Municipal, Regional e Estadual.