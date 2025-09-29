Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right Concurso e Emprego chevron right

Com salário de até R$ 28 mil, Brasil tem quase 4 mil vagas em concursos abertos de segurança

Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior; maior salário é para Polícia Civil no Piauí e Pará tem certames previstos.

Jéssica Nascimento
fonte

O Pará tem dois concursos previstos na área - Polícia Civil e Polícia Científica - com salário de até R$ 12.954,40. (Foto: iStock)

Quem busca estabilidade e bons salários na área de segurança pública tem agora uma excelente oportunidade: estão abertas 3.941 vagas em concursos por todo o Brasil, com remunerações que chegam a até R$ 28.417,53. As seleções abrangem cargos nas Polícias Civil e Militar, além de Corpos de Bombeiros e institutos de perícia, com exigência de níveis médio, técnico ou superior de escolaridade. O Pará tem dois concursos previstos na área - Polícia Civil e Polícia Científica -  com salário de até R$ 12.954,40

Salário passa de R$ 28 mil no Piauí

O concurso com a maior remuneração é o da Polícia Civil do Piauí, que oferece salários de até R$ 28.417,53 para o cargo de delegado.  Ao todo, são 200 vagas imediatas, além de 216 para cadastro reserva, destinadas também aos cargos de perito e oficial investigador. 

As inscrições começam nesta segunda (29/09) e vão até 4 de novembro, com taxas entre R$ 120 e R$ 220.

PM de São Paulo lidera número de vagas

O estado de São Paulo concentra o maior número de vagas abertas atualmente. A Polícia Militar paulista oferece 2.200 vagas para soldados de 2ª classe, com exigência de nível médio e remuneração inicial de R$ 5.055,53

As inscrições estão abertas até 23 de outubro de 2025 e a taxa é de R$ 85.

Bombeiros têm editais em três estados e no DF

Os Corpos de Bombeiros estão com concursos abertos no Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, totalizando 1.010 vagas imediatas. Veja os detalhes:

  • Distrito Federal: 356 vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 15.287,06. Inscrições até 13 de outubro;
  • Ceará: 50 vagas imediatas para 2º Tenente e 80 em cadastro reserva, com salários de até R$ 9.469,93. Inscrições até nesta segunda, 29 de setembro;
  • Rio Grande do Sul: 544 vagas para soldados, com salário de R$ 4.572,96. Inscrições até 6 de outubro;
  • Minas Gerais (PM): 60 vagas para oficiais, com salários de até R$ 11.547,07. Inscrições de 18 de novembro a 18 de dezembro.

Instituto-Geral de Perícias do RS também está com edital aberto

O IGP do Rio Grande do Sul abriu 234 vagas para os cargos de perito criminal, médico-legista e técnico em perícia, com salários entre R$ 5.379,89 e R$ 17.078,17

As inscrições seguem até 16 de outubro e as taxas variam entre R$ 118,79 e R$ 270,84, conforme o cargo e nível de escolaridade.

Pará tem concursos previstos 

A Polícia Civil do Pará já conta com comissão formada para a realização de certame voltado ao cargo de escrivão, que exige nível superior. Estão previstas 100 vagas imediatas para essa função, além de outras 137 oportunidades para a área administrativa. Os salários variam entre R$ 1.618,00 e R$ 7.731,64, conforme o cargo e a formação exigida.

Outro concurso aguardado é o da Polícia Científica do Pará, também com comissão já constituída. Serão ofertadas 200 vagas para cargos de nível médio e superior, incluindo funções de perito, assistente e outras carreiras específicas da área. Os salários podem chegar a R$ 12.954,40. A expectativa é que ambos os editais sejam publicados em breve, movimentando o setor de concursos públicos na região.

Concursos abertos de segurança no Brasil

Concurso Bombeiros Militar do Distrito Federal

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Oficiais, Músico, Técnico em Enfermagem, Condutor, Saúde e Praças
  • Escolaridade: Nível superior
  • Vagas: 356 vagas
  • Remuneração: De R$ 7.546,70 a R$ 15.287,06
  • Inscrições: até 13 de outubro de 2025
  • Taxa de inscrição: De R$ 140 a R$ 215
  • Banca: IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional).

Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: 2º Tenente
  • Escolaridade: Nível superior
  • Vagas: 50 vagas + 80 CR
  • Remuneração: de R$ 5.342,49 a R$ 9.469,93
  • Inscrições: até 29 de setembro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 210
  • Banca: Instituto Consulplan 

Concurso de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Soldado
  • Escolaridade: Nível médio
  • Vagas: 544
  • Remuneração: de R$ 4.572,96
  • Inscrições: até 6 de outubro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 118,79

Concurso Polícia Militar do estado de São Paulo

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Soldado PM de 2ª Classe
  • Escolaridade: Nível médio
  • Vagas: 2.200
  • Remuneração: de R$ 5.055,53
  • Inscrições: até 23 de outubro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 85,00

Concurso Polícia Militar de Minas Gerais

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Oficial
  • Escolaridade: Nível superior
  • Vagas: 60
  • Remuneração: de R$ 7.506,80 a 11.547,07
  • Inscrições: de 18 de novembro até 18 de dezembro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 230

Concurso Polícia Civil do Piauí

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Delegado, Perito e Oficial Investigador
  • Escolaridade: Nível superior
  • Vagas: 200 vagas + 216 CR
  • Remuneração: de R$ 7.210,48 a R$ 28.417,53
  • Inscrições: de 29 de setembro até 4 de novembro de 2025
  • Taxa de inscrição: de R$ 120 a R$ 220

Concurso Instituto-Geral de Perícia do Rio Grande do Sul (IGP RS)

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícia
  • Escolaridade: Nível médio técnico e superior
  • Vagas: 234
  • Remuneração: de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17
  • Inscrições: até 16 de outubro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84
  • Banca: Fundatec

Concurso Polícia Militar do Distrito Federal Oficial Capelão

  • Situação: Edital publicado
  • Cargos: Oficial Capelão
  • Escolaridade: Nível superior
  • Vagas: 1
  • Remuneração: de R$ 9.623,97 a R$ 11.698,84
  • Inscrições: de 1º de outubro a 30 de outubro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 130
  • Banca: Idecan

Concursos de segurança previstos no Pará 

Concurso Polícia Civil do Pará

  • Comissão formada
  • Cargos: escrivão
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 100 vagas imediatas (escrivão) e 137 vagas (área administrativa)
  • Salário: R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64

Concurso Polícia Científica do Pará

  • Comissão formada
  • Cargos: perito, assistente e demais carreiras
  • Formação: nível médio e superior 
  • Vagas: 200
  • Salário: R$ 12.954,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

concursos abertos

segurança

concursos de segurança

concursos públicos
Concurso e Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

oportunidades

Região Metropolitana de Belém tem vagas de estágio abertas em diversas áreas; confira

Há oportunidades são para estudantes de diferentes áreas

29.09.25 7h30

OPORTUNIDADE

Com salário de até R$ 28 mil, Brasil tem quase 4 mil vagas em concursos abertos de segurança

Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior; maior salário é para Polícia Civil no Piauí e Pará tem certames previstos.

29.09.25 7h15

Economia

Cofrinhos virtuais rendem mais que poupança? Veja como usar

Modalidade presente em bancos e carteiras digitais ajuda a organizar finanças e pode render até 115% do CDI; veja vantagens e como escolher

29.09.25 6h00

direitos

STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores

Rappi e Uber contestam decisões da justiça trabalhista

28.09.25 13h37

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS DE EDUCAÇÃO

Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

22.09.25 7h15

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

SUBIU

Gás de cozinha tem alta de 4% em Belém, dizem revendedores

Além do peso no bolso, os comerciantes do setor comentam a dificuldade em conscientizar os consumidores, que não entendem os reajustes

23.09.25 7h15

Novo Imposto de Renda

Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado

Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

24.09.25 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda