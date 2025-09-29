Com salário de até R$ 28 mil, Brasil tem quase 4 mil vagas em concursos abertos de segurança
Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior; maior salário é para Polícia Civil no Piauí e Pará tem certames previstos.
Quem busca estabilidade e bons salários na área de segurança pública tem agora uma excelente oportunidade: estão abertas 3.941 vagas em concursos por todo o Brasil, com remunerações que chegam a até R$ 28.417,53. As seleções abrangem cargos nas Polícias Civil e Militar, além de Corpos de Bombeiros e institutos de perícia, com exigência de níveis médio, técnico ou superior de escolaridade. O Pará tem dois concursos previstos na área - Polícia Civil e Polícia Científica - com salário de até R$ 12.954,40.
Salário passa de R$ 28 mil no Piauí
O concurso com a maior remuneração é o da Polícia Civil do Piauí, que oferece salários de até R$ 28.417,53 para o cargo de delegado. Ao todo, são 200 vagas imediatas, além de 216 para cadastro reserva, destinadas também aos cargos de perito e oficial investigador.
As inscrições começam nesta segunda (29/09) e vão até 4 de novembro, com taxas entre R$ 120 e R$ 220.
PM de São Paulo lidera número de vagas
O estado de São Paulo concentra o maior número de vagas abertas atualmente. A Polícia Militar paulista oferece 2.200 vagas para soldados de 2ª classe, com exigência de nível médio e remuneração inicial de R$ 5.055,53.
As inscrições estão abertas até 23 de outubro de 2025 e a taxa é de R$ 85.
Bombeiros têm editais em três estados e no DF
Os Corpos de Bombeiros estão com concursos abertos no Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, totalizando 1.010 vagas imediatas. Veja os detalhes:
- Distrito Federal: 356 vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 15.287,06. Inscrições até 13 de outubro;
- Ceará: 50 vagas imediatas para 2º Tenente e 80 em cadastro reserva, com salários de até R$ 9.469,93. Inscrições até nesta segunda, 29 de setembro;
- Rio Grande do Sul: 544 vagas para soldados, com salário de R$ 4.572,96. Inscrições até 6 de outubro;
- Minas Gerais (PM): 60 vagas para oficiais, com salários de até R$ 11.547,07. Inscrições de 18 de novembro a 18 de dezembro.
Instituto-Geral de Perícias do RS também está com edital aberto
O IGP do Rio Grande do Sul abriu 234 vagas para os cargos de perito criminal, médico-legista e técnico em perícia, com salários entre R$ 5.379,89 e R$ 17.078,17.
As inscrições seguem até 16 de outubro e as taxas variam entre R$ 118,79 e R$ 270,84, conforme o cargo e nível de escolaridade.
Pará tem concursos previstos
A Polícia Civil do Pará já conta com comissão formada para a realização de certame voltado ao cargo de escrivão, que exige nível superior. Estão previstas 100 vagas imediatas para essa função, além de outras 137 oportunidades para a área administrativa. Os salários variam entre R$ 1.618,00 e R$ 7.731,64, conforme o cargo e a formação exigida.
Outro concurso aguardado é o da Polícia Científica do Pará, também com comissão já constituída. Serão ofertadas 200 vagas para cargos de nível médio e superior, incluindo funções de perito, assistente e outras carreiras específicas da área. Os salários podem chegar a R$ 12.954,40. A expectativa é que ambos os editais sejam publicados em breve, movimentando o setor de concursos públicos na região.
Concursos abertos de segurança no Brasil
Concurso Bombeiros Militar do Distrito Federal
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Oficiais, Músico, Técnico em Enfermagem, Condutor, Saúde e Praças
- Escolaridade: Nível superior
- Vagas: 356 vagas
- Remuneração: De R$ 7.546,70 a R$ 15.287,06
- Inscrições: até 13 de outubro de 2025
- Taxa de inscrição: De R$ 140 a R$ 215
- Banca: IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional).
Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Ceará
- Situação: Edital publicado
- Cargos: 2º Tenente
- Escolaridade: Nível superior
- Vagas: 50 vagas + 80 CR
- Remuneração: de R$ 5.342,49 a R$ 9.469,93
- Inscrições: até 29 de setembro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 210
- Banca: Instituto Consulplan
Concurso de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Soldado
- Escolaridade: Nível médio
- Vagas: 544
- Remuneração: de R$ 4.572,96
- Inscrições: até 6 de outubro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 118,79
Concurso Polícia Militar do estado de São Paulo
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Soldado PM de 2ª Classe
- Escolaridade: Nível médio
- Vagas: 2.200
- Remuneração: de R$ 5.055,53
- Inscrições: até 23 de outubro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 85,00
Concurso Polícia Militar de Minas Gerais
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Oficial
- Escolaridade: Nível superior
- Vagas: 60
- Remuneração: de R$ 7.506,80 a 11.547,07
- Inscrições: de 18 de novembro até 18 de dezembro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 230
Concurso Polícia Civil do Piauí
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Delegado, Perito e Oficial Investigador
- Escolaridade: Nível superior
- Vagas: 200 vagas + 216 CR
- Remuneração: de R$ 7.210,48 a R$ 28.417,53
- Inscrições: de 29 de setembro até 4 de novembro de 2025
- Taxa de inscrição: de R$ 120 a R$ 220
Concurso Instituto-Geral de Perícia do Rio Grande do Sul (IGP RS)
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícia
- Escolaridade: Nível médio técnico e superior
- Vagas: 234
- Remuneração: de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17
- Inscrições: até 16 de outubro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84
- Banca: Fundatec
Concurso Polícia Militar do Distrito Federal Oficial Capelão
- Situação: Edital publicado
- Cargos: Oficial Capelão
- Escolaridade: Nível superior
- Vagas: 1
- Remuneração: de R$ 9.623,97 a R$ 11.698,84
- Inscrições: de 1º de outubro a 30 de outubro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 130
- Banca: Idecan
Concursos de segurança previstos no Pará
Concurso Polícia Civil do Pará
- Comissão formada
- Cargos: escrivão
- Formação: nível superior
- Vagas: 100 vagas imediatas (escrivão) e 137 vagas (área administrativa)
- Salário: R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64
Concurso Polícia Científica do Pará
- Comissão formada
- Cargos: perito, assistente e demais carreiras
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 200
- Salário: R$ 12.954,40
Palavras-chave
