Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores

Rappi e Uber contestam decisões da justiça trabalhista

André Richter / Agência Brasil
fonte

Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira (1°) o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como uberização das relações de trabalho.

A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.

Serão julgadas duas ações que são relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber.

Contestação

As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.

A Rappi alegou que as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo de emprego com a empresa desrespeitaram posição da própria Corte que entende não haver relação de emprego formal com os entregadores.

A Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, e não do ramo de transportes, e que o reconhecimento de vínculo trabalhista altera a finalidade do negócio da plataforma, violando o princípio constitucional da livre iniciativa de atividade econômica.

Além das defesas das plataformas, os ministros vão ouvir durante o julgamento as sustentações orais de entidades que defendem o reconhecimento do vínculo trabalhista de motoristas e entregadores.

O julgamento sobre a uberização será a primeira pauta do plenário sob o comando do ministro Edson Fachin, que será empossado no cargo de presidente do STF na próxima segunda-feira (29). Ele sucederá o ministro Luís Roberto Barroso, que encerrará mandato de dois anos à frente do tribunal. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

direitos

STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores

Rappi e Uber contestam decisões da justiça trabalhista

28.09.25 13h37

bioeconomia

COP 30 pode marcar virada histórica da bioeconomia paraense

Pequenos negócios já mostram como esse caminho é possível

28.09.25 9h30

Sabor amazônico

Chocolate do Pará pode chegar ao nível de refinamento do europeu; entenda

Pará se consolida como polo de cacau e chocolate fino, e ainda com sustentabilidade, produtores apontam os caminhos

27.09.25 16h15

Dinheiro na conta

Saiba de que países vem o investimento direto no Brasil; EUA lideram

Paraísos fiscais figuram entre os principais locais de origem

26.09.25 17h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS DE EDUCAÇÃO

Brasil tem 25 concursos abertos de educação com salários de até R$ 10 mil; confira as vagas

Vagas estão distribuídas em todas as regiões do país e contemplam desde professores e técnicos até especialistas em educação, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

22.09.25 7h15

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

OBRAS PARALISADAS

Pará tem 24,4% de obras de transporte paralisadas com R$ 600 milhões de recursos federais investidos

Quase 900 obras estão paradas no estado, sendo 20 apenas no setor de transporte, que já consumiram R$ 600 milhões em recursos federais; conforme setores produtivos, impacto afeta mobilidade, economia e atratividade para novos investimentos.

21.09.25 8h15

SUBIU

Gás de cozinha tem alta de 4% em Belém, dizem revendedores

Além do peso no bolso, os comerciantes do setor comentam a dificuldade em conscientizar os consumidores, que não entendem os reajustes

23.09.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda