Região Metropolitana de Belém tem vagas de estágio abertas em diversas áreas; confira

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 35 oportunidades abertas para estudantes em todo o Pará, sendo quatro vagas de aprendiz e 31 vagas de estágio. Na Região Metropolitana de Belém, há oportunidades para estudantes de diferentes cursos, entre eles Recursos Humanos, Informática, Direito, Nutrição, entre outros.

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Confira as vagas abertas

Recursos Humanos – Estágio

Cidade: Benevides

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre

Código da OE: 5790248

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 14h às 20h

Requisitos: Cursando 3° ao 8° Semestre

Código da OE: 5782155

Arquitetura e Urbanismo - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5777246

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5778832

Ciências Contábeis - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00+ auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

Código da OE: 5783398

Engenharia de Produção – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 15h às 21h

Requisitos: cursando 4º ao 10º semestre

Código da OE: 5748901

Informática – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07h30 às 13h30

Requisitos: cursando 2º ao 4º semestre

Código da OE: 5779026

Direito – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5796467

Nutrição – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5792734

Engenharia civil – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5791496

Recursos humanos – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: cursando 1º ao 16º semestre

Código da OE: 5798703