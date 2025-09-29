Região Metropolitana de Belém tem vagas de estágio abertas em diversas áreas; confira
Há oportunidades são para estudantes de diferentes áreas
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 35 oportunidades abertas para estudantes em todo o Pará, sendo quatro vagas de aprendiz e 31 vagas de estágio. Na Região Metropolitana de Belém, há oportunidades para estudantes de diferentes cursos, entre eles Recursos Humanos, Informática, Direito, Nutrição, entre outros.
Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Confira as vagas abertas
Recursos Humanos – Estágio
- Cidade: Benevides
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre
- Código da OE: 5790248
Administrativa – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 14h às 20h
- Requisitos: Cursando 3° ao 8° Semestre
- Código da OE: 5782155
Arquitetura e Urbanismo - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
- Código da OE: 5777246
Administrativa – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5778832
Ciências Contábeis - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 700,00+ auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
- Código da OE: 5783398
Engenharia de Produção – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 15h às 21h
- Requisitos: cursando 4º ao 10º semestre
- Código da OE: 5748901
Informática – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 07h30 às 13h30
- Requisitos: cursando 2º ao 4º semestre
- Código da OE: 5779026
Direito – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa auxílio: R$568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5796467
Nutrição – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 4º ao 7º semestre
- Código da OE: 5792734
Engenharia civil – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5791496
Recursos humanos – Estágio
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 08h às 14h
- Requisitos: cursando 1º ao 16º semestre
- Código da OE: 5798703
