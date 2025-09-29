Capa Jornal Amazônia
Região Metropolitana de Belém tem vagas de estágio abertas em diversas áreas; confira

Há oportunidades são para estudantes de diferentes áreas

Interessados devem acessar o site do CIEE (Foto: Cesar Perrari | Arquivo O Liberal)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 35 oportunidades abertas para estudantes em todo o Pará, sendo quatro vagas de aprendiz e 31 vagas de estágio. Na Região Metropolitana de Belém, há oportunidades para estudantes de diferentes cursos, entre eles Recursos Humanos, Informática, Direito, Nutrição, entre outros. 

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Confira as vagas abertas

Recursos Humanos – Estágio

  • Cidade: Benevides
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre
  • Código da OE: 5790248

Administrativa – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 14h às 20h
  • Requisitos: Cursando 3° ao 8° Semestre 
  • Código da OE: 5782155  

Arquitetura e Urbanismo - Estágio 

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
  • Código da OE:  5777246

Administrativa – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar 
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
  • Código da OE:  5778832

Ciências Contábeis - Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 700,00+ auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5783398 

Engenharia de Produção – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 15h às 21h
  • Requisitos: cursando 4º ao 10º semestre
  • Código da OE: 5748901

Informática – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 07h30 às 13h30
  • Requisitos: cursando 2º ao 4º semestre
  • Código da OE: 5779026

Direito – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa auxílio: R$568,15 + auxílio transporte
  • Carga horária: 08h às 12h
  • Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5796467

Nutrição – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte
  • Carga horária: 08h às 12h
  • Requisitos: cursando 4º ao 7º semestre
  • Código da OE: 5792734

Engenharia civil – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 08h às 12h
  • Requisitos: cursando 4º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5791496

Recursos humanos – Estágio

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 08h às 14h
  • Requisitos: cursando 1º ao 16º semestre
  • Código da OE: 5798703
Palavras-chave

