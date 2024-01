Concessionária de energia promove caravana com negociação de débitos

A Equatorial Pará realiza, de 15 a 19 de janeiro, o E+ Caravana, uma ação que visa a negociar débitos e oferecer benefícios aos clientes nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. O evento ocorre nos bairros Parque Verde (Belém), Centro e Jaderlandia (Ananindeua), e Almir Gabriel (Marituba). Durante a iniciativa, os clientes têm a oportunidade de aderir à Tarifa Social de Energia Elétrica, que proporciona descontos de até 65% na conta, e realizar a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, além de acessar outros serviços disponíveis em uma agência de atendimento.

A negociação de débitos, segundo Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, busca favorecer aqueles que acumularam pendências nas contas de energia. Taveira destaca o compromisso da empresa em estar mais próxima dos clientes, oferecendo serviços rápidos e condições especiais para regularização das faturas.

Para negociar débitos, é necessário que o cliente tenha, no mínimo, duas faturas em atraso, apresentando documento de identificação com foto, números de RG e CPF, e as faturas a serem negociadas. Cada caso será analisado individualmente.

No que diz respeito à Tarifa Social, o cadastro exige comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar, inscrição no CadÚnico com número atualizado do NIS ou BPC, além dos documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Já o Programa de Eficiência Energética possibilita a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, promovendo o consumo sustentável. Para a substituição, é necessário estar em dia com a distribuidora, apresentar RG e CPF do titular da conta, permitindo que cada cliente troque até cinco lâmpadas e alcance uma economia de até 80% na iluminação residencial.

Serviços

1 - E+ Caravana - Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 15 a 19 de janeiro

Hora: das 8h30 às 14h

2 - E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 15 a 19 de janeiro

Hora: das 8h30 às 14h

3 - E+ Caravana – Marituba (Almir Gabriel)

Onde: AMORAG Associação dos Moradores do Residencial Almir Gabriel (avenida João Batista - QD 10 - N° 40)

Quando: 15 a 19 de janeiro

Hora: das 8h30 às 12h e 13h às 16h

4 - E+ Caravana- Ananindeua (Jaderlandia)

Onde: Estacionamento Supermercado Mateus Jaderlandia (rua São Benedito)

Quando: 15 a 19 de janeiro

Hora: das 8h30 às 12h