Três bairros em Belém ficam sem energia elétrica na próxima semana; confira

VOCÊ REPÓRTER

Taxista Daniel Braga reclama de árvore sem poda que está cobrindo o semáforo em Belém

Na travessa Barão de Mamoré com a avenida Conselheiro Furtado, no bairro do Guamá, em Belém, a população reclama que uma árvore sem poda está causando transtornos aos motoristas e pedestres.