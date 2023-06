Como fazer empréstimo? Conheça os tipos disponíveis para pessoa física e escolha o melhor para você

No atual cenário econômico, muitas pessoas podem se encontrar em situações que precisam de recursos financeiros adicionais. Os empréstimos para pessoas físicas são uma opção viável para suprir essas necessidades. Mas você sabe quais os tipos de empréstimo e como ter mais chance de conseguir o crédito?

Ao considerar um empréstimo, é importante avaliar também, cuidadosamente, suas necessidades financeiras e analisar as diferentes opções disponíveis. Cada tipo de empréstimo possui características próprias e é adequado para diferentes situações. Lembre-se de ler atentamente os termos e condições, comparar as taxas de juros e buscar instituições financeiras confiáveis.

Quais são os tipos de empréstimo para pessoa física?

Empréstimo Pessoal



O empréstimo pessoal é o crédito mais comum para pessoas físicas. Ele oferece flexibilidade em termos de finalidade e pode ser utilizado para diversos fins, como pagar contas, cobrir despesas emergenciais ou realizar um projeto pessoal. Os juros são geralmente calculados com base no valor emprestado e no prazo de pagamento acordado.

Empréstimo Consignado



O empréstimo consignado é destinado a pessoas que possuem vínculo empregatício ou são beneficiárias do INSS. Nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente do salário ou do benefício previdenciário do solicitante. Como a garantia do pagamento é maior, as taxas de juros costumam ser mais baixas em comparação com outros tipos de empréstimo.

Empréstimo com Garantia



No empréstimo com garantia, o solicitante oferece um bem, como imóvel ou veículo, como garantia de pagamento. Essa modalidade de empréstimo é interessante para quem precisa de quantias mais elevadas, uma vez que a garantia oferecida reduz o risco para o credor. Os juros tendem a ser menores e os prazos mais longos.

Empréstimo Antecipação de Recebíveis:



Essa opção é voltada para empresários e profissionais autônomos. Consiste em antecipar o recebimento de vendas parceladas com cartão de crédito ou cheques pré-datados. A instituição financeira antecipa o valor desses recebíveis, descontando uma taxa ou uma porcentagem sobre o montante a ser recebido. Isso também acontece para quem tem 13º salário a receber. O banco adianta o valor do salário e quando chegar no final do ano o cidadão paga com acréscimo de uma vez só.

Empréstimo Online



Com o avanço da tecnologia, os empréstimos online têm ganhado popularidade. Nessa modalidade, todo o processo, desde a solicitação até a aprovação e o recebimento do dinheiro, é feito por meio de plataformas digitais. Essa praticidade permite uma resposta rápida e conveniência aos solicitantes.