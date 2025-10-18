Comércio de Belém entra no clima do Halloween; vendas dobram após o Círio

Entre as festividades do Círio de Nazaré e o Natal, o comércio de Belém ganha mais uma data comemorativa para monetizar: o Hallowen. As vitrines ganharam tons de preto, laranja e roxo, e o clima de dia das bruxas toma conta das lojas especializadas em fantasias e decorações. A data, celebrada no dia 31 de outubro, vem se consolidando entre os paraenses e tem movimentado as vendas, especialmente no centro comercial da cidade e lojistas apostam em fantasias e acessórios personalizados, enquanto consumidores buscam variedade e preços acessíveis para a data.

De acordo com o lojista Júnior Halliday, proprietário de uma loja temática na capital, o Halloween já é uma tradição incorporada pelo público local. “O paraense está muito adaptado ao Halloween. Desde quando abrimos a loja, há cerca de cinco anos, a procura é grande todos os anos. Já somos referência nesse segmento”, afirmou.

Júnior explica que, mesmo durante o período do Círio, a busca por artigos de Dia das Bruxas começou cedo neste ano. “A gente começou a vender junto com o Círio, então tínhamos mercadorias das duas datas expostas. Claro que o Círio ainda movimenta mais, mas já havia gente se adiantando e comprando para o Halloween”, contou.

Segundo ele, o impacto da data é significativo nas vendas. “O faturamento tende a dobrar depois de setembro. Cerca de 50% a 60% do nosso faturamento mensal vem dessa sazonalidade”, destacou o empresário.

Para 2025, a aposta da loja está em acessórios, que têm atraído consumidores com diferentes orçamentos. “No ano passado, investimos em bonecos grandes e itens de alto valor agregado, tanto para venda quanto aluguel. Este ano focamos mais nos acessórios, que são mais acessíveis e têm boa saída”, disse.

Fantasias e criatividade em alta

Nas ruas e galerias do centro de Belém, consumidores também já se preparam para as festas temáticas. A agente de segurança Bianca Batista, de 20 anos, foi uma das que aproveitaram o início da temporada para montar a própria fantasia.

“Achei os preços bem acessíveis e tem muita variedade. Estou procurando uma fantasia de freira, acho bem assustadora, tem tudo a ver com o Halloween”, contou.

Bianca optou por montar o visual por conta própria, considerando o custo-benefício. “Prefiro montar, porque dá pra escolher as peças e deixar mais diferente. No total, devo gastar até uns R$ 300 com tudo — roupa, maquiagem, sapato e acessórios”, afirmou, empolgada com a festa para a qual já tem presença confirmada.

Variedade e tradição crescente

Entre os consumidores mais experientes, a satisfação também é destaque. A servidora Liège Moraes frequenta o comércio de Halloween há cinco anos e percebe que a data está cada vez mais popular entre os brasileiros. “Os preços estão adequados e encontrei tudo o que procurava. Quando gosto de um produto, o preço não é um fator limitante. Acho que vale a pena investir em algo que agrade”, disse.

Liège acredita que o interesse crescente pela data ajuda a movimentar o comércio local e diversificar as opções oferecidas ao público. “A variedade está muito boa, especialmente para quem gosta de decorações mais elaboradas. É uma época divertida, e a cada ano vejo mais gente entrando no clima”, completou.