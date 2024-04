Com tensões no Oriente Médio, dólar sobe e encosta em R$ 5,20; Ibovespa opera em queda

Na manhã desta segunda-feira (15), o dólar opera em alta e encosta no patamar dos R$ 5,20, especialmente após a escalada dos conflitos no Oriente Médio, com o ataque do Irã sobre Israel no fim de semana.

Embora os mercados operem com um pouco mais de tranquilidade neste início de semana, na expectativa de que Israel não continue os ataques, a moeda americana continua ganhando força sobre o real e outras moedas de países emergentes. No mesmo pano de fundo, o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, abriu em baixa.

Dólar mais alto

A moeda americana subia 1,25% às 10h30, cotada a R$ 5,1853. Na máxima do dia, chegou aos R$ 5,1908. Na sexta-feira, o dólar avançou 0,61%, cotado em R$ 5,1212, mas alcançou a máxima de R$ 5,1477 ao longo do dia.

Com o resultado, acumula altas de:

1,11% na semana

2,11% no mês

5,54% no ano

Ibovespa

Já o Ibovespa caía 0,12% no mesmo horário, alcançando 125.799 pontos. Na sexta, encerrou em queda de 1,14%, aos 125.946 pontos.

Com o resultado, acumula quedas de:

0,67% na semana

1,69% no mês

6,14% no ano

O que impacta preço do dólar?

Enquanto o mundo aguarda novas sinalizações do que deve acontecer, a atenção dos investidores segue voltada para o Oriente Médio. Na última sexta-feira (12), os mercados encerraram o dia estressados, com queda nas bolsas de valores ao redor do mundo e fortalecimento do dólar ante outras moedas, depois de o Irã informar que lançaria um ataque contra o território israelense.

Segundo o analista de investimentos Vitor Mizara, "dólar é proteção. É proteção no mundo inteiro. Então, na sexta-feira, quando aconteceram os ataques, o mundo inteiro correu para o dólar", comentou.

Já aqui no Brasil, há a expectativa de que o governo reduza a meta fiscal e descarte um superávit para 2025. A proposta, segundo uma fonte do Ministério da Fazenda, será de déficit zero para as contas públicas no próximo ano, o que deve ser apresentado no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.