CNH vencida: veja quando renovar para não pagar multa

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é obrigatória para quem dirigir, e por isso, a sua renovação torna-se necessária para evitar o pagamento de multas de trânsito. Durante a pandemia da covid-19, os prazos de validade da carteira de motorista passaram por alterações. Agora, com a retomada das atividades, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) voltou com novos prazos. Para não pagar multa em 2022, veja quando renovar a CNH vencida:

VEJA MAIS

Confira o calendário de renovação da CNH com base na data em que a carteira venceu:

Datas da renovação das CNH vencidas em 2020:

Março e abril de 2020 - até 28 de fevereiro de 2022

Maio e junho de 2020 - até 31 de março de 2022

Julho, agosto e setembro de 2020 - até 30 de abril de 2022

Outubro, novembro e dezembro de 2020 - até 31 de maio de 2022

Datas das renovação das CNH vencidas em 2021 e 2022:

Janeiro e fevereiro de 2021 - até 28 de fevereiro 2022

Março de 2021 - até 31 de março de 2022

Abril de 2021 - até 30 de abril de 2022

Maio de 2021 - até 31 de maio de 2022

Junho de 2021 - até 30 de junho de 2022

Julho de 2021 - até 31 de julho de 2022

Agosto de 2021 - até 31 de agosto de 2022

Setembro de 2021 - até 30 de setembro de 2022

Outubro de 2021 - até 31 de outubro de 2022

Novembro de 2021 - até 30 de novembro de 2022

Dezembro de 2021 - até 31 de dezembro de 2022

Janeiro de 2022 - até 31 de dezembro 2022

Mudanças na validade da CNH

Desde abril de 2021, o novo Código Brasileiro de Trânsito (CBT) mudou os prazos de atualização das habilitações. A partir de agora, os motoristas deverão se preocupar com a renovação do documento de acordo com as seguintes regras:

10 anos: todos os motoristas com idade inferior a 50 anos ;

todos os motoristas ; 5 anos: todos os motoristas com idade entre 50 e 70 anos ;

todos os motoristas ; 3 anos: todos os motoristas com mais de 70 anos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)