Economia

Economia

Círio e COP 30 já movimentam o comércio de Belém

Quem está atento a esse calendário de eventos na cidade são os comerciantes

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

O empresário também conta que os funcionários foram treinados para receber turistas (Thiago Gomes / O Liberal)

Quem circula pelo comércio de Belém já nota a decoração da maioria das lojas voltadas para as festividades de Nossa Senhora de Nazaré. Mas comerciantes e ambulantes também estão na expectativa para um aumento nas vendas com a realização da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada poucos dias depois do fim das romarias para a padroeira dos paraenses.

A grande procissão para Nossa Senhora de Nazaré ocorre no dia 12 de outubro, mas a programação festiva se estende até 27 de outubro quando os fiéis se despedem da quadra nazarena com a tradicional missa, subida da imagem original na Basílica Santuário e a procissão do recírio. Já os debates sobre clima estão previstos para se iniciar no dia 10 de novembro. 

Quem está atento a esse calendário de eventos na cidade são os comerciantes que já notam um crescimento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O empresário Júnior Halliday conta que a loja já começou a se preparar com pelo menos três meses de antecedência e que as vendas já superam as expectativas. “Estão até acima das expectativas e acredito que isso tem relação com a COP com aumento de turistas na cidade. Até o momento tivemos um crescimento em média de 30%. Nosso objetivo é que na COP tenhamos um aumento ainda maior. Nesse período balões, flores e fitas são os mais procurados já que as pessoas compram para presentear.”

O empresário também conta que os funcionários foram treinados para receber turistas estrangeiros e acredita que a COP vai deixar um legado de crescimento para o setor. “Fizemos uma parceria com o Sebrae para que nossas funcionárias se capacitem com o inglês básico para que possam se comunicar com os turistas e tenham um mínimo de assistência no atendimento.”

A devota de Nossa Senhora, Maria do Socorro Souza, conta que nesse período se dedica a confeccionar mantos, peças de vestuário que decoram a imagem da padroeira, um trabalho voluntário que já se tornou uma tradição de 20 anos. “É uma alegria esse momento de preparação, todo ano é uma emoção diferente. Eu venho aqui comprar os materiais para confeccionar os mantos, trabalhar para Maria é trabalhar para o menino Jesus, não é um trabalho é uma alegria. Personalizo os mantos e nunca cobro, eu faço isso como parte da minha fé.”

Um dos artigos religiosos mais buscados são as réplicas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré vendidas de todos os tamanhos, com preços de R$4,00 a R$80,00, além dos mantos, fitas e leques personalizados. O gerente de vendas Cleoson Max explica que a procura pelos itens religiosos começou a se intensificar ainda em agosto e que espera um aumento nas vendas depois da festividade com a COP 30.

image A grande procissão para Nossa Senhora de Nazaré ocorre no dia 12 de outubro (Thiago Gomes / O Liberal)

“O movimento aumentou bastante, mas já notamos isso desde agosto e esperamos um crescimento ainda maior com a COP. Uma das nossas novidades são os leques personalizados e outros brindes que as pessoas buscam para deixar de lembrança.”

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL), toda a preparação para a COP 30 colocou um ingrediente a mais na movimentação do comércio, impulsionando vendas e aquecendo a economia. “Belém está recebendo uma movimentação maior que nos anos anteriores, o que tem deixado os lojistas muito animados. Nossa expectativa é que tenhamos um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado”, explicou Edson Nogueira, gerente de relacionamento e marketing da CDL.

 

Economia
