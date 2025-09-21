Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Fé e tradição unem as customizações de cartazes do Círio

Fiéis transformam cartazes oficiais em peças únicas com pedrarias, flores e brilho, unindo devoção e memória afetiva

Andreza Dias
fonte

A artesã Elizabeth Ribeiro, de 58 anos, atua há mais de 20 anos com a customização de cartazes e transforma fé em peças únicas feitas (Carmem Helena / O Liberal)

Com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré se aproximando, os paraenses se preparam para a festividade. Desde o anúncio do novo cartaz a cada ano, por si só um símbolo dessa manifestação há quem já garante o seu. De acordo com o Museu do Círio, o primeiro cartaz da santa remonta aos anos de 1822, até então em 2025, anualmente são mais de 900 mil exemplares. Muitos fiéis dão um toque especial aos cartazes, forma de adornar suas casas e enfeitar as portas como de costume.

As produções artesanais começam logo após o lançamento do cartaz oficial e se intensificam às vésperas da procissão. Cada peça pode levar de duas a quatro horas para ser finalizada, com o uso de pedrarias, pérolas, miçangas, strass, fitas, flores artificiais, glitter e brilho, elementos que tornam cada cartaz único.

Encomendas aumentam às vésperas da festividade

imageAmanda Cardoso enfeita cartazes desde a pandemia há 5 anos (Arquivo pessoal)

Para a jornalista Amanda Delfina Cardoso, de 43 anos, expressam também um lado de amor e devoção. “Não é apenas decorar, mas emocionar, cada detalhe transmite fé, tradição e afeto, transformando o cartaz em uma lembrança que guarda a energia única do Círio e pode ser preservada com amor por muitos anos. Cada encomenda carrega um significado único. Para mim, é uma alegria enorme poder contribuir com esse momento tão marcante da nossa tradição, transformando carinho e espiritualidade em peças artesanais”, conta.

Amanda começou a trabalhar com artesanato em 2020, durante a pandemia, como uma forma de aliviar a rotina difícil daquele período. O primeiro contato foi com o feltro, quando decidiu criar uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, experiência que considera transformadora. “Aos poucos, o artesanato deixou de ser apenas um refúgio e se transformou em um propósito, que hoje me permite criar peças únicas, como o cartaz customizado do Círio, unindo fé, tradição e criatividade em cada detalhe”, revela.

A devota customiza há mais de 5 anos os cartazes e ano a ano acompanha os clientes voltando. Ela cobra R$ 90 por cada cartaz personalizado. “Uma espécie de ritual afetivo. Isso mostra que não vendo apenas um produto, mas construo vínculos e memórias”, afirma Amanda.

Já a artesã Elizabeth Ribeiro, de 58 anos, atua há mais de 20 anos e transforma fé em peças únicas feitas com dedicação e detalhes personalizados. Cada cartaz custa R$ 60. “Tudo começou para o sustento de minhas filhas. Utilizo papelão, galão, cordão de ouro, strass e pedrarias e flores de cetim e cola. Elizabeth participa de exposições na época do Círio — a última delas na Igreja Nossa Senhora do Amparo

No comércio de Belém, Elizabeth recebe dezenas de pedidos nesta época do ano e pretende intensificar a produção até a festa. “Trabalho com muito amor e carinho em tudo que faço, sempre grata por fazer vários tipos de artesanatos da nossa senhora”, diz Elizabeth.

As customizações dos cartazes se consolidam como uma expressão de fé, devoção e identidade cultural. Para além do símbolo oficial, cada peça customizada se transforma em um registro afetivo do Círio, perpetuando o elo entre tradição e espiritualidade no coração dos paraenses.

 

Logo portal oliberal.com