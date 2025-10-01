Vagas temporárias começam a ser preenchidas em clima de Círio e COP 30

A contratação de temporários neste ano tem um ingrediente especial, a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que já está movimentando o preenchimento de postos de trabalho, segundo supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA), Everson Costa. E agora, a partir de outubro, a previsão de aumento de 23% no aumento de contratações em relação ao ano passado começa a se concretizar, com empregadores abrindo de fato vagas e os trabalhadores buscando realocação no mercado. O Dieese projeta 6.800 vagas temporárias a serem preenchidas.

Everson Costa explica que a COP 30 tem aquecido o mercado de trabalho especialmente nos setores da construção civil, bares, redes hoteleiras e transporte. “É uma atividade que tem o seu diferencial e isso carrega uma expectativa de empregabilidade alta. Teremos uma participação significativa de um público que vem para a COP e isso abre postos de trabalho, estamos falando de um turismo de negócios, religioso, e com todo esse movimento é o momento de enxergar nossa capital com potencial para o turismo internacional e isso vai refletir nos empregos, ainda que de forma temporária.”

Everson explica também que o Dieese/PA mantém a projeção de crescimento nas vagas temporárias, podendo, até, ser ultrapassado à medida que se aproxima a realização da COP 30 com o aumento no volume de serviços e trabalho. “Isso é muito bom porque estamos falando de postos de trabalho, que mesmo que temporários, ou seja, transitórios, eles tem começo, meio e fim e podemos ter parte desse público entrando no mercado de forma efetiva. Os números mostram que de 20% a 30% dos contratos temporários acabam sendo absorvidos pelas empresas.”

A gerente de loja Bruna Costa conta que no estabelecimento já foram contratados novos funcionários de forma temporária para atender a demanda e que espera um aumento nas vendas durante os próximos meses com a chegada de turistas na cidade. “Acreditamos que será muito bom, estamos investindo para ter um bom retorno. Esperamos os turistas e estamos trabalhando para atendê-lós de forma personalizada.”

O gerente de relacionamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL), Edson Nogueira, acredita que a cidade manterá a média de crescimento dos últimos anos, mas com aumento mais significativo para 2025. “Com um salto maior para este ano na ordem de 20% em relação ao ano passado. Isso se dá porque a economia apresentou no primeiro semestre de 2025 índices positivos, impactados , sobretudo pela construção civil e turismo de eventos, que, por sua vez, impactam na redução da taxa de desemprego. Isso se deve principalmente pela movimentação que vem ocorrendo em Belém em torno da COP 30.”

Taxa de Desemprego no Brasil

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada terça-feira,30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população ocupada no país atingiu um recorde de 102,4 milhões de pessoas no período.

Janice Correia afirma que loja está com dificuldade para contratar (Thiago Gomes / O Liberal)

Janice Correia é gerente e conta que no estabelecimento estão com pelo menos dez vagas para trabalho temporário, podendo ser efetivadas ao final do contrato, mas encontra dificuldade para contratação. “Estamos com dificuldade para contratar, estamos com uma demanda alta no comércio. Estamos precisando de funcionários, desde maio estamos com dificuldade para fechar vagas, mas acredito que não é só Belém que passa por isso, outros setores e cidades também estão com vagas e sem pessoas para preencher.”