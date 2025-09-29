Pará apresenta saldo positivo de empregos com mais de 5 mil novas vagas

O Pará registrou a criação de 5.505 novos postos de trabalho até o mês de agosto, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), banco de dados do Governo Federal que acompanha a movimentação do emprego formal no Brasil. Em comparação ao mês anterior, quando o resultado foi de 5.167, o saldo mais atual representa um aumento de aproximadamente 6,54%. Esse desempenho beneficia a economia paraense de maneira mais ampla, mas tem efeito ainda mais acentuado no setor de Serviços, que apresentou o maior desempenho, com 1.963 novos contratados.

No período analisado, as admissões no mercado paraense chegaram a 45.709, contra 40.204 desligamentos, o que gerou um aumento médio de 13% em novos postos. Além da contribuição do setor de Serviços, outros nichos como Comércio (1.398) e Indústria (1.330) também obtiveram bons desempenhos. Entre as atividades econômicas do estado, Construção e Agropecuária registraram os menores saldos positivos, sendo 574 e 241, respectivamente.

Setor de Serviços lidera a criação de vagas em Belém

Em Belém, o balanço entre os meses de julho e agosto também segue positivo, com um saldo de 1.114 novos postos de trabalho até agosto, alta de 15,6% em relação aos 964 empregos formais registrados em julho. Na capital paraense, o setor de Serviços também segue na frente, com 785 empregos gerados, ultrapassando a área da Construção, que, até julho, liderava o ranking com 473 postos de trabalho. No balanço atual, a Construção ficou no negativo, perdendo 129 vagas.

Na região Norte de maneira mais ampla, também no mês de agosto deste ano, a maioria dos estados demonstrou crescimento na geração de empregos formais. Foram 113.360 admissões, contra um total de 101.276 desligamentos, gerando um saldo positivo de 12.084 postos de trabalhos. Segundo análise do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), o Pará foi um dos destaques no período analisado, respondendo por quase metade do saldo total de toda a região.

Quando analisado o acumulado do ano até o dado mais atualizado, janeiro a agosto, o Pará também obteve um saldo positivo de 36.403, liderando entre os estados da região. Seguido pelo Amazonas (18.415), Tocantins (10.610) e Rondônia (10.533), respectivamente.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Inflação é preocupação maior no momento do que o mercado de trabalho, diz dirigente do Fed]]

[[(standard.Article) Membro do Fed sinaliza apoio a novos corte de juros e defende maior foco no mandato de emprego]]

Avaliação: setor de Serviços é impulsionado por grandes eventos

O assessor jurídico do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Belém e Ananindeua (Shores), Fernando Soares, avalia que o desempenho expressivo do setor de Serviços no último balanço é “atípico”. Isso porque, segundo ele, o volume de contratações só costuma aumentar na passagem do mês de setembro a outubro. Nesse cenário, Soares avalia que os bons resultados antecipados devem ser reflexos da preparação para a 30ª Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que movimenta diferentes atividades econômicas, sendo realizada entre 10 e 21 de novembro deste ano, em Belém.

Além do encontro climático, o porta-voz do sindicato especula uma série de eventos que devem impulsionar o setor, mantendo bons resultados. Ele se refere às festividades do Círio de Nazaré, seguidas pela COP 30, comemorações de final de ano (Natal e Virada de Ano), além do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, também no mês de dezembro.

“Então isso para o setor é ótimo, porque você vai ter emprego pelo menos até o princípio de janeiro, nem que seja transitório, ou seja, por prazo determinado, com prestação de serviço no caso do setor de eventos, de diversões públicas, bares, boates que são pontuais, mas você vai ter muito público, vai ter muito trabalho, na verdade”, pontua Soares.