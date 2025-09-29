Imprensa Oficial do Pará seleciona trabalhadores para funções temporárias; inscrições gratuitas

A Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de trabalhadores em funções temporárias. Ao todo, estão sendo ofertadas 11 vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo, que exige nível médio de escolaridade, sendo 10 vagas para ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. A seleção também prevê formação de cadastro de reserva.

Conforme o edital publicado pelo governo, o processo seletivo inclui a fase de Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Em seguida, os candidatos devem passar pela etapa de entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório.

Os interessados precisam atender a alguns requisitos, entre eles: ter no mínimo 18 anos e no máximo 74 anos de idade; estar quite com as obrigações eleitorais e militares; não ter sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado nem sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargos, empregos ou funções públicas, entre outros.

Vagas

Todas as 11 vagas abertas são para atuação na cidade de Belém. Para concorrer, o candidato precisa apresentar o diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio e o histórico escolar, além de outros documentos pessoais exigidos no edital.

Ainda de acordo com o edital, a jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração é de R$ 1.518,00.

Como se inscrever

Para participar do PSS, é necessário realizar a inscrição no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, no período de 1º a 2 de outubro (quarta e quinta-feira). Não haverá cobrança de taxa para concorrer.