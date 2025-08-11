Cientistas se posicionam sobre viabilidade de exploração da Margem Equatorial

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) lançou um documento no qual se posiciona sobre a viabilidade de exploração da Margem Equatorial. No relatório elaborado pelo grupo de trabalho que estuda o tema, a entidade explora o assunto abordando aspectos técnicos relacionados com a perspectiva energética, climática, ambiental, econômica e social para subsidiar o debate e a tomada de decisão.

Para a ABC, é importante que a decisão sobre a exploração da região "seja alicerçada em uma abordagem cautelosa, com segurança técnica e jurídica, avaliação dos impactos socioambientais, eficácia das medidas de contenção de acidentes, transparência nos processos e consulta pública às comunidades que possam ser potencialmente afetadas".

A entidade ressaltou que não manifesta apoio à exploração do petróleo e gás na Margem Equatorial e que não cabe à Academia "opinar sobre a decisão de explorar ou não o petróleo, mas sim elencar possíveis consequências e implicações associadas à decisão tomada, qualquer que seja ela".

“Trata-se de uma região ambientalmente sensível e estratégica para o país. Ampliar as pesquisas, fortalecer o monitoramento e garantir planos eficazes de mitigação são passos indispensáveis para proteger os ecossistemas e as populações locais, hoje e no futuro”, declarou Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências.

O relatório completo pode ser acessado nesse link.