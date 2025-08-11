Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Cientistas se posicionam sobre viabilidade de exploração da Margem Equatorial

Academia Brasileira de Ciências publica relatório onde se ponderam possibilidades, com atenção à gestão de riscos nas operações petrolíferas na região

O Liberal
fonte

Academia Brasileira de Ciências aponta possíveis consequências e implicações associadas à decisão tomada (Reprodução / Google Maps)

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) lançou um documento no qual se posiciona sobre a viabilidade de exploração da Margem Equatorial. No relatório elaborado pelo grupo de trabalho que estuda o tema, a entidade explora o assunto abordando aspectos técnicos relacionados com a perspectiva energética, climática, ambiental, econômica e social para subsidiar o debate e a tomada de decisão. 

Veja mais

image Senador paraense Beto Faro puxa debate sobre Margem Equatorial no Senado
CDR realizará uma audiência pública para discutir os impactos da recente ampliação da Plataforma Continental Brasileira

image Exploração na Margem Equatorial beira o consenso, afirma presidente da Petrobras
Magda Chambriard diz que resistências à licença ambiental são mínimas e que expectativa é avançar com simulações técnicas ainda em agosto

Para a ABC, é importante que a decisão sobre a exploração da região "seja alicerçada em uma abordagem cautelosa, com segurança técnica e jurídica, avaliação dos impactos socioambientais, eficácia das medidas de contenção de acidentes, transparência nos processos e consulta pública às comunidades que possam ser potencialmente afetadas".

A entidade ressaltou que não manifesta apoio à exploração do petróleo e gás na Margem Equatorial e que não cabe à Academia "opinar sobre a decisão de explorar ou não o petróleo, mas sim elencar possíveis consequências e implicações associadas à decisão tomada, qualquer que seja ela". 

“Trata-se de uma região ambientalmente sensível e estratégica para o país. Ampliar as pesquisas, fortalecer o monitoramento e garantir planos eficazes de mitigação são passos indispensáveis para proteger os ecossistemas e as populações locais, hoje e no futuro”, declarou Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. 

O relatório completo pode ser acessado nesse link

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

margem equatorial
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Margem Equatorial

Petrobras e Ibama entram em acordo sobre Avaliação Pré-Operacional na Bacia da Foz do Amazonas

Avaliação é a última etapa antes da emissão da licença para a perfuração

12.08.25 21h14

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

Economia

Pesca, bioeconomia e agricultura familiar são prioridades para investimentos na Amazônia Legal

Decisão foi tirada na reunião de instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), na Sudam, nesta terça-feira (12), em Belém

12.08.25 18h37

Adaptação no mercado

Exportações de madeira do Pará caem 11,57% em comparação ao ano passado

Setor teme efeitos das tarifas americanas sobre produtos brasileiros

12.08.25 12h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda