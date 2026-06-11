Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Cesta Básica em Belém registra alta em maio e chega a R$ 755,24

Note dos 12 produtores que compões a cesta básica tiveram aumento de preços

O Liberal
fonte

No acumulado do ano, o custo total da cesta básica em Belém acumulou uma alta de 13,30%. Este percentual é quase cinco vezes maior que a inflação estimada em 2,7% para o mesmo período. (Igor Mota/O Liberal)

Em maio de 2026, o custo da Cesta Básica de Alimentos em Belém registrou nova alta, atingindo R$ 755,24. A pesquisa, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apontou um aumento de 3,78% em relação a abril de 2026, quando o valor era de R$ 727,70. Esta elevação mantém o custo em um dos maiores patamares já vistos na capital paraense, impactando o orçamento familiar, ainda segundo a análise do Dieese. 

Nove dos doze produtos que compõem a Cesta Básica de Alimentos tiveram alta de preços em maio de 2026. As maiores elevações foram no tomate, que chegou ao preço médio de R$ 12,29 o quilo, com alta de 18,17%, o arroz agulhinha, que aumentou 4,22% e está sendo comercializado ao prédio médio de R$ 4,73, e a manteiga, que custa em média R$ 62,60 o quilo, (alta de 2,04%).

Veja mais

image Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor
Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

image Endividamento cresce no Pará e já atinge 74,5% das famílias
Pesquisa da Fecomércio aponta alta na inadimplência e no comprometimento da renda e explica por que mais paraenses estão endividados em 2026, com impacto direto dos juros e do uso do cartão de crédito no bolso

Por outro lado, o óleo de soja (-0,80%) e o pão francês (-0,35%) apresentaram queda. O primeiro está sendo comercializado ao preço médio de R$ 8,69, a embalagem com 900ml, enquanto o segundo custa em média R$ 16,92 o quilo. A farinha de mandioca manteve o preço estável (0,00%), custando em média R$ 8,41 o quilo. 

Para comprar os itens da Cesta Básica de Alimentos, o trabalhador paraense com salário mínimo comprometeu 50,37% de sua renda mensal em maio de 2026. Isso significa que, de 220 horas mensais de trabalho, 102 horas e 30 minutos foram dedicados apenas à compra de alimentos básicos.

Na prática, mais da metade do tempo de trabalho de um mês foi destinada ao custeio da alimentação individual. Esse dado reforça o elevado peso dessa despesa no orçamento dos trabalhadores.

Quinto aumento consecutivo

As análises do Dieese/PA mostram que a Cesta Básica de Alimentos em Belém teve, em maio de 2026, o quinto aumento mensal consecutivo neste ano. Desde janeiro, os preços vêm subindo sem interrupção, indicando pressões inflacionárias persistentes sobre os alimentos básicos consumidos no Pará.

Nos cinco primeiros meses de 2026 (janeiro a maio), o custo total da cesta básica em Belém acumulou uma alta de 13,30%. Este percentual é quase cinco vezes maior que a inflação estimada em 2,7% para o mesmo período.

Os gastos com alimentação continuam crescendo em ritmo superior ao de outros bens e serviços, reforçando a queda do poder de compra das famílias. As famílias de menor renda são as mais afetadas, destinando uma parcela maior de seus rendimentos para a compra de alimentos.

No período acumulado de janeiro a maio de 2026, oito dos doze produtos da cesta tiveram aumento. Os destaques foram o tomate (69,28%), o feijão carioquinha (57,29%), a banana (9,41%) e a carne (6,68%). Essas variações superaram a alta acumulada da inflação geral, intensificando o impacto no orçamento das famílias.

Em contrapartida, quatro produtos registraram queda de preços nos primeiros cinco meses do ano: farinha de mandioca (-20,96%), óleo de soja (-12,58%), café em pó (-5,20%), e açúcar cristal (-4,38%). 

Contudo, essas reduções não compensaram os aumentos expressivos em itens essenciais como tomate, feijão, carne e arroz, resultando na manutenção da trajetória de encarecimento da cesta básica.

Análise Anual: Custo da Cesta Básica nos Últimos 12 Meses

No período de 12 meses, entre maio de 2025 e maio de 2026, a Cesta Básica de Alimentos em Belém acumulou uma alta de quase 4%, segundo o DIEESE/PA. Quatro dos doze produtos registraram aumentos significativos: feijão carioquinha (55,29%), tomate (19,55%), banana (10,13%), carne bovina de primeira (6,12%). 

Oito produtos apresentaram redução de preços no mesmo intervalo anual, com destaque para: açúcar cristal (-35,03%), arroz agulhinha (-25,96%), farinha de mandioca (-24,30%) e café em pó (-12,93%).

Cesta Básica: comportamento nacional e comparativo entre capitais

O valor da cesta básica subiu em todas as 27 capitais pesquisadas pelo Dieese e Conab. Entre abril e maio de 2026, as maiores elevações foram observadas em Recife (PE), com alta de 8,05%, Florianópolis (SC), com aumento de 7,81% e Fortaleza (CE), que ficou 7,48% mais cara. 

Na região Norte, a maior alta foi em Porto Velho (4,79%). Belém ficou em 4º lugar entre as sete capitais, com aumento de 3,78%. Apesar da variação ter sido menor, a cesta básica na capital paraense, no valor médio de R$ 755,24, é mais cara que a de Porto Velho (R$ 689,88). 

Maiores altas registradas em maio, na comparação com abril

Produto / preço médio no mês / variação registrada

Tomate / R$ 12,29 o quilo / 18,17%

Arroz agulhinha / R$ 4,73 / 4,22%

Manteiga / R$ 62,60 o quilo / 2,04%

Feijão / R$ 8,65 / 1,54%

Carne / R$ 45,06 / 1,17%

Leite integral / R$ 7,96 / 1,14%

Açúcar / R$ 3,71 / 0,27%

Banana / R$ 11,74 / 0,17%

Café em pó / R$ 65,65 / 0,05%

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

custo da cesta básica em belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

administração

Durigan 'flexibilizou o bolso' e 'não tem dificuldade de liberar um dinheirinho', diz Lula

Lula também reclamou que a "elite administrativa" em Brasília "não sabe como vive o povo pobre"

11.06.26 18h03

volume recorde

Safra de soja será recorde, diz IBGE, que prevê recuo em algodão, arroz, milho, feijão e trigo

Em relação a 2025, a colheita de soja deve crescer 5,1%, totalizando 174,6 milhões de toneladas

11.06.26 16h03

'sem pressa'

Relator da proposta sobre fim da escala 6x1 defende retirada da urgência constitucional

Deputado afirmou que o Senado é "livre" para estabelecer o próprio cronograma da tramitação da PEC sobre a redução da jornada de trabalho

11.06.26 14h07

Queda

Preço do açaí já caiu cerca de 30% em Belém e pode chegar a R$ 20 no pico da safra

Litro do açaí chegou a ser vendido por R$ 40 durante os meses de maior escassez

11.06.26 12h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

EMPREGO

Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

Belém lidera ranking estadual de criação de vagas formais, enquanto Santana do Araguaia registra a maior expansão proporcional do mercado de trabalho

05.06.26 13h53

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda