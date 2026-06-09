Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Endividamento cresce no Pará e já atinge 74,5% das famílias

Pesquisa da Fecomércio aponta alta na inadimplência e no comprometimento da renda e explica por que mais paraenses estão endividados em 2026, com impacto direto dos juros e do uso do cartão de crédito no bolso

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

O principal vilão é o cartão de crédito (Wellyngton Coelho / Ag.Pará)

O número de famílias endividadas no Pará cresceu em 2026 e já atinge quase três em cada quatro lares. É o que mostra a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Fecomércio/PA. Em maio deste ano, 74,5% dos paraenses declararam ter algum tipo de dívida, como cartão de crédito, empréstimos ou financiamento, acima dos 68,4% registrados no mesmo período de 2025. Apesar da alta, o índice ainda está abaixo da média nacional, que chegou a 81,6%. O levantamento também aponta que o comprometimento da renda com dívidas segue elevado e já ultrapassa o nível considerado prudente.

No Pará, a inadimplência também cresceu na passagem de abril para maio deste ano, saindo de 17% para 18,2%. Ainda assim, o percentual é menor do que o registrado em maio do ano passado, quando estava em 22,2%, e também abaixo da média brasileira, de 30%.

Renda menor concentra maior pressão

Os dados mostram que as famílias com renda de até dez salários mínimos seguem mais expostas ao endividamento e à inadimplência. Nesse grupo, 76,8% estão endividados. Entre os que ganham acima desse patamar, o índice é menor, de 52,3%.

Na inadimplência, a diferença também aparece. Entre as famílias de menor renda, 18,2% têm contas em atraso, enquanto entre as de renda mais alta o percentual é de 16,3%. Mesmo assim, o estudo indica que as dificuldades de pagamento atingem todas as faixas.

Outro ponto de atenção é que 65,4% dos inadimplentes não conseguem quitar totalmente as dívidas em atraso e pagam apenas parte dos valores, o que pode levar à restrição de crédito e impactar o consumo.

Comprometimento da renda preocupa

A parcela da renda mensal comprometida com dívidas chegou a 31,4% no estado, acima do limite considerado seguro. Isso significa que quase um terço do orçamento das famílias já está reservado para pagar parcelas de compromissos assumidos anteriormente.

Entre os consumidores de maior renda, esse comprometimento é ainda maior, chegando a 33,1%. Já nas famílias de menor renda, o percentual é de 31,2%. Segundo a Fecomércio, esse cenário reduz o poder de compra e pode afetar diretamente o comércio.

O tempo médio de atraso também chama atenção. As famílias inadimplentes estão, em média, há 57 dias com contas pendentes, e cerca de 40% acumulam dívidas há mais de três meses.

Cartão de crédito lidera dívidas

O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida entre os paraenses, citado por 88,3% dos entrevistados. O número cresceu em relação ao ano anterior, quando era de 82,1%. Em seguida aparecem carnês e boletos, crédito consignado e financiamentos.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a assessora econômica da Fecomércio PA, Lúcia Cristina de Andrade Lisboa, explica que o crédito tem sido cada vez mais usado para despesas do dia a dia.

“Os dados revelam que os consumidores têm recorrido ao endividamento para obter formas de consumo, diante das limitações de renda disponível. Hoje o crédito é utilizado para pagar desde itens de baixo valor até despesas maiores, diferente de décadas anteriores”, afirma.

A pesquisa faz uma distinção importante para entender o cenário. Estar endividado significa ter contas parceladas ou compromissos financeiros a vencer, como fatura de cartão ou prestação de um financiamento. Já a inadimplência ocorre quando essas contas deixam de ser pagas dentro do prazo. Segundo ela, o endividamento não é necessariamente um problema, desde que seja controlado. “Usar crédito não é totalmente negativo, desde que não haja excesso de juros e o comprometimento da renda não ultrapasse a capacidade de pagamento. O risco é quando isso evolui para inadimplência”, explica.

Juros altos agravam cenário

A economista também chama atenção para o aumento das taxas de juros, especialmente no cartão de crédito. Nos últimos meses, o rotativo ultrapassou 430% ao ano, enquanto outras modalidades, como cheque especial, também registraram alta.

Para Lúcia Cristina, esse cenário exige mais cuidado dos consumidores. “É fundamental observar as taxas cobradas, principalmente no cartão de crédito. Pagar apenas o mínimo da fatura pode gerar um custo muito alto. O planejamento financeiro é essencial para evitar atrasos e manter o controle das dívidas”, orienta.

A combinação de renda pressionada, crédito mais caro e alto comprometimento do orçamento indica um cenário de atenção para os próximos meses, com impactos tanto para as famílias quanto para o desempenho do comércio no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Durigan diz que bets trazem 'prejuízo às famílias' e promete mais rigor do governo com apostas

Ministro da Fazenda afirmou que 30 mil empresas já foram derrubadas. Pasta fará força-tarefa para permitir acesso a documentos sobre apostas online

10.06.26 17h52

SOBERANIA

Por respeito aos trabalhadores, não vamos aceitar as novas taxações dos EUA, diz Lula

Presidente afirmou que Brasil não aceitará imposições sobre produtos em respeito aos trabalhadores. Ele pediu estudo sobre ganhos de americanos.

10.06.26 14h53

Oportunidade

Programa seleciona startups de beleza para aceleração na América Latina

Iniciativa seleciona negócios do setor de beleza e bem-estar para jornada de mentorias, testes e desenvolvimento de soluções até o fim de junho

10.06.26 12h38

novos profissionais

Regulamentação da profissão de manipulador de açaí é aprovada no Senado

Texto passou pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e segue agora para a Câmara dos Deputados

10.06.26 12h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

EMPREGO

Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

Belém lidera ranking estadual de criação de vagas formais, enquanto Santana do Araguaia registra a maior expansão proporcional do mercado de trabalho

05.06.26 13h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda