CEO da Amazon diz que tarifas de Trump começaram a impactar os preços

No ano passado, Jassy havia dito que a Amazon não tinha visto "os preços subirem significativamente".

Estadão Conteúdo

O CEO da Amazon, Andy Jassy, disse nesta terça-feira, 20, que as tarifas abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump, estão começando a se refletir no preço de alguns itens, à medida que os vendedores avaliam como absorver o impacto dos custos adicionais.

"Então você começa a ver algumas das tarifas se infiltrando em alguns dos preços, alguns dos itens, e você vê que alguns vendedores estão decidindo repassar esses custos mais altos aos consumidores na forma de preços mais altos, alguns estão decidindo absorvê-los para impulsionar a demanda e alguns estão fazendo algo intermediário", disse Jassy em entrevista à CNBC. "Acho que você está começando a ver mais desse impacto", acrescentou.

A Amazon e muitos de seus comerciantes terceiros compraram estoques antecipadamente para tentar se antecipar às tarifas e manter os preços baixos, mas a maior parte desse suprimento acabou no outono passado (do Hemisfério Norte), pontuou o CEO.

No ano passado, Jassy havia dito que a Amazon não tinha visto "os preços subirem significativamente" alguns meses após Trump anunciar tarifas abrangentes.

