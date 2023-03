Cashback pode ser vantajoso, mas consumidor precisa ter alguns cuidados 

Com o avanço da tecnologia, o hábito de fazer compras mudou bastante, ao longo das últimas décadas. As compras online, os cartões virtuais e os dispositivos como o cashback (livre tradução para dinheiro de volta), hoje, são realidades comuns para a maior parte dos consumidores. Segundo o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP), Sérgio Melo, a praticidade que essas transações oferecem acaba atraindo muita gente e as opções são cada vez mais seguras. “Com os pagamentos por aproximação ou QR Code, por exemplo, é possível realizar transações de forma rápida e segura, sem precisar de cartões ou dinheiro físico. As desvantagens desse método se encontram na possibilidade de falta de internet e eventuais problemas no aplicativo ou no próprio smartphone. Mesmo assim, a modalidade de pagamento é considerada segura, pois os dados são criptografados em cada operação de pagamento”, explica.

Para Sérgio, é preciso avaliar com cuidado as condições oferecidas pelas empresas, incluindo remuneração do dinheiro disponível em conta, descontos e os chamados cashbacks, que funcionam como um tipo de incentivo à compra, pois os clientes receberão parte do dinheiro investido de volta, o que dá a sensação de que aquele produto acabou saindo mais barato ao consumidor. “O cashback é uma estratégia muito utilizada pelas empresas para fidelizar e atrair novos clientes. Com o retorno de algum valor após a compra, os consumidores acabam se sentindo mais incentivados a escolher determinada marca ou loja na hora das compras. No entanto, é importante avaliar cada caso de oferta de cashback, pois algumas vezes ele pode estar vinculado a preços e juros altos, ou, ainda, a maiores gastos no cartão de crédito e, na prática, o consumidor pode não ter vantagem ou se desorganizar financeiramente”, completa.

O economista usa o seguinte exemplo: Se, na compra de um aparelho de smartphone, o preço na loja A é de R$ 1.999,00 e se oferece um cashback de R$ 200,00 para pagamento à vista, o resultado é um preço de R$ 1.799,00. No entanto, se a loja B oferece o mesmo aparelho por R$ 1.750,00, mesmo sem o cashback, a primeira opção não é vantajosa. “Então, é muito importante não efetuar compras por impulso e pesquisar vários preços antes de comprar”, orienta.

Fã - A publicitária Manuela Lopes, de 28 anos, é fã dos programas de recompensas, principalmente das operadoras de cartão de crédito. Ela conta que com um único programa de fidelidade do cartão já “ganhou” passagens aéreas, sanduicheira, batedeira, jogos de talheres, ingressos de cinema, entre outros mimos. “Acredito que os consumidores, para aderir a esses programas, precisam ver se são de empresas conhecidas no mercado, que tenham um bom suporte de atendimento ao cliente, e que passem segurança, afinal, há muitas empresas oferecendo cashbacks imperdíveis, mas, no fundo, é só pra armazenamento e vazamento de dados”, avalia.

Por isso, Manuela diz que analisa a utilização ou não de cada mecanismo dependendo da ocasião. “Existem muitos programas de cashbacks bons e que não são tão divulgados e outros não tão bons mas cheios de anúncios na internet. Acredito que o consumidor deva avaliar, buscar se o próprio banco emissor do cartão de crédito que ele usa não oferece um programa de recompensas e ter cuidado, mas vale muito a pena”, indica.

Confira algumas dicas para evitar ter problemas com cashbacks:

- O cashback é um programa de recompensas, por meio do qual os consumidores podem receber de volta uma parte do valor que gastaram ao adquirir um produto ou serviço;

- O cashback é considerado um recurso seguro, desde que utilizado por meio de bancos ou instituições financeiras oficiais. Por isso, é fundamental conferir se a empresa que anuncia o programa de recompensas é verdadeira;

- O cashback difere do desconto porque, nesse caso, é preciso pagar o valor integral cobrado por um determinado produto, sendo a parcela a ser recebida de volta depositada posteriormente. Já o desconto reduz o valor a ser pago pela compra logo no momento do pagamento.

VEJA MAIS: