Como desabilitar o pagamento por aproximação dos cartões de crédito?

O pagamento por aproximação já é realidade para milhares de brasileiros que buscam praticidade na hora do pagamento. Desde a pandemia do covid-19, o uso da função pelo cartão de crédito e débito aumentaram, já que, para evitar a contaminação, muitos optaram pela tecnologia prática e rápida, onde não precisaria muito contato com a 'maquininha'. Entretanto, nenhuma tecnologia é 100% segura e pode gerar prejuízos em caso de transações indevidas. Para evitar isso, confira como desabilitar o pagamento por aproximação.

Desabilitação do pagamento por aproximação (Contactless):

A empresa emissora do cartão pode auxiliar o cliente a desabilitar a função de aproximação do cartão ou pode emitir um novo sem a função de aproximação. Atualmente, a maioria das empresas de cartões também permitem que o usuário desative a função por meio do próprio aplicativo do cartão.

Confira alguns exemplos:

Nubank

Acesse o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique em cima do seu nome para acessar o Menu de Configurações; Clique em “Configurar Cartão”; Neste menu, existe a opção de Compras por aproximação (Contactless), na qual é possível ativar ou desativar a funcionalidade.

C6 bank

Não é possível desativar a opção de aproximação do C6 Bank. No entanto, o cliente pode bloquear e desbloquear o cartão quando quiser. Para isso, basta acessar a opção “Cartão” no aplicativo (disponível para Android e iOS)

Santander

Para desativar o pagamento por aproximação no Santander, entre em contato com a Central de Atendimento pelos seguintes telefones:

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 3535.

Demais localidades: 0800 702 3535.

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 723 5007.

Caso prefira, se dirija até uma agência e faça a desabilitação.

Inter

Acesse o aplicativo do Inter Selecione a opção “Cartões”. Clique na engrenagem no canto superior direito. Selecione a primeira opção “Cartão: Senhas, Bloqueios e chaves”. Desabilite a chave “Compras por aproximação (contactless)”.

É válido lembrar que a função de aproximação do cartão pode ser conveniente e prática no cotidiano, mas também pode aumentar as chances de transações indevidas. Se você desativar a função de aproximação, ainda poderá usar normalmente o cartão, mas terá que inseri-lo sempre que realizar uma compra. Outra alternativa, que é tendência no mercado, é a função NFC, que possibilita transações de pequenos valores por meio de aproximação de cartão, relógio e celular.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)