Segurança do ‘pagamento por aproximação’ ainda divide opiniões de clientes em Belém

A nova modalidade de pagamento de compras feitas por meio de crédito ou débito, pela qual o cliente só precisa aproximar o cartão da máquina, tem dividido opiniões em Belém. Apesar de alguns acharem essa opção mais prática, outros defendem que ela ainda deixa dúvidas quanto à segurança em caso de roubo, perda ou furto do cartão.

A bióloga Patrícia Grelo, de 29 anos, utiliza o método de aproximação em apenas um de seus cartões de crédito e considera uma boa opção para pagamento, mas não considera tão seguro. “Se meu cartão for roubado ou se eu for assaltada é perigoso, porque para aprovar uma transação basta apenas exibi-lo para ser escaneado pela máquina e a compra está feita. Pelo menos no meu cartão de crédito não existe limite para aproximação. Eu consigo bloqueá-lo pelo aplicativo, mas e se eu não estiver com o meu celular na hora ou então ele estiver descarregado? Ou se roubarem o celular junto com cartão?”, questiona.

Ainda segundo Patrícia, a operadora do cartão de crédito que ela utiliza não permite estabelecer um limite de valor para o pagamento por aproximação. “Eu uso pela praticidade, mas, sabendo dos riscos, porque é complicado. Se algum dia levarem a minha bolsa com carteira e telefone, até eu conseguir fazer alguma coisa, entrar em contato com o banco online, por exemplo, já podem ter usado o limite do cartão e dinheiro. Acho bom até certo ponto, mas não tão seguro, embora nunca tenha tido problema com isso”, declarou.

Já para Suziane Farias, de 27 anos, que trabalha no departamento administrativo de uma empresa em Belém, a modalidade é segura. Por isso, desde meados de 2021, ela utiliza essa opção em todas os cartões de crédito e débito que possui. No caso dela, a operadora permitiu estabelecer um limite de valor para a autorização do pagamento por aproximação. “Eu tenho segurança porque coloquei um limite de até R$ 300, sem senha, a ser autorizado no método por aproximação. Se tentarem aprovar mais que do isso o banco vai exigir a senha. Para mim é bom, nunca tive problema”, disse.

A empresária Ana Paula Sobrinho tem uma loja de moda feminina há 13 anos no bairro de Nazaré, em Belém, e diz que por uma boa parte de seus clientes a modalidade é vista como bastante cômoda e prática. Especialmente depois do início da pandemia, quando ela precisou facilitar as formas de pagamento online, qualquer procedimento que facilite o acesso do cliente aos produtos e também as formas de pagamento são válidas.

“Hoje, 70% das minhas vendas são online. Tenho a impressão que hoje as pessoas não têm mais tempo, como antes, ou preferem não gastar tempo indo às lojas. Quanto à fraude ou cancelamento de compra por utilização indevida, nunca tivemos problema, e aceitamos pagamento por aproximação, por link que enviamos para o cliente. Acho essa modalidade prática e, quanto maior a praticidade para o cliente, melhor, mas acho que também deveria ter limites, não sei como funciona porque nunca tivemos problemas aqui”, afirma.

Paula conta que facilitar o acesso do cliente na hora do pagamento é uma das formas de atrai-lo, por isso, algumas vezes, o pagamento dos produtos é feito até mesmo dentro do carro. “Às vezes a gente leva as roupas até o carro do comprador e, assim, as pessoas não estão consumindo muito, elas fazem compras pontuais, porque o poder de compra caiu bastante. E nossas vendas são mais de pronta-entrega; mostramos os produtos para o cliente enviando links das nossas redes sociais ou fotos por Whatsapp, e tem dado muito certo. Pelo menos tem sido esse o feedback que os clientes têm nos dado”, finaliza.

O Procon Pará informa que até o momento não recebeu nenhuma reclamação sobre fraudes envolvendo compras com cartão de aproximação, mas o órgão alerta que consumidor deve estar atento aos detalhes na hora do usá-lo. É necessário conferir o valor antes de confirmar a transação e verificar a distância entre o cartão e a maquininha. Alem disso, o cliente deve ativar as notificações do aplicativo e ficar de olho no extrato. Dessa forma ele pode identificar, rapidamente, alguma compra considerada suspeita.

Confira algumas dicas para evitar golpes:

Confira o valor antes de confirmar a transação Fique de olho na distância entre o cartão e a maquininha (o pagamento pode ser feito em uma distância de até 4 centímetros, então mantenha o cartão afastado até que você possa conferir o valor da transação Acompanhe o extrato das suas transações no aplicativo do banco Ative as notificações do aplicativo para informar sobre compras no débito ou crédito, assim você consegue identificar rapidamente quais compras são suspeitas e pode prosseguir para o bloqueio do cartão de crédito. Desabilite a função se precisar Tenha atenção redobrada aos lugares onde você deixa o seu cartão Bloqueie imediatamente o cartão em caso de perda ou roubo, na opção “Bloquear Temporariamente”

Fonte: Banco Inter