Pagamento com cartão de crédito e débito aumenta 18% no Norte do País

As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 18% no Norte do País durante o terceiro trimestre de 2022. As transações somam R$ 30,5 bilhões no período, apontam dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Para o economista Nélio Bordalo, do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará e Amapá (Corecon PA/AP), o uso do cartão é estratégia para equilibrar as contas de casa.

“O aumento do uso, principalmente do cartão de crédito de forma responsável, está sendo uma forma das famílias equilibrarem os seus orçamentos domésticos, reservando dessa forma o dinheiro para pagamentos que não podem ser realizada no cartão de crédito, como contas de água, energia, aluguel, taxa condominial, entre outros”, considera Bordalo.

Em todo o País, o aumento foi de 20% totalizando R$ 827 bilhões em transações. Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 25,6%, registrando R$ 527,6 bilhões em pagamentos no período. O segundo maior volume no período foi o do cartão de débito, que movimentou R$ 240,5 bilhões e cresceu 1,2%. Já o cartão pré-pago somou R$ 59 bilhões, com crescimento de 84,7%.

Dados da entidade indicam que desde o início do ano até setembro os brasileiros realizaram R$ 2,42 trilhões em pagamentos, o que representa um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2021.

Nélio Bordalo acredita que o brasileiro tem optado cada vez mais por esse tipo de pagamento pela segurança e vantagens. “Os cartões de crédito, débito e pré-pago proporcionam mais segurança aos usuários e também aos lojistas. Mas além disso, no caso de necessidade, o parcelamento sem juros também é vantajoso para o consumidor”, afirma o economista.

“O consumidor procura cada vez mais ter vantagens e valorização do seu potencial de compra e as administradoras de cartão de crédito procuram também ofertar as melhores condições para seus clientes. Todos os benefícios aos usuários de cartões são bem vindos e o cliente deve identificar qual é o mais adequado para seu perfil de consumo, para ter mais benefícios, por exemplo, quem tem o hábito de viajar, deve usar o cartão que possibilita ter milhas para aquisição de passagens”, explica Bordalo.

Número de transações

Os brasileiros registraram uma média de 110 milhões de pagamentos com cartões por dia durante o terceiro trimestre. Ao todo, foram 10 bilhões de transações, o que representou um crescimento de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. O cartão de crédito foi a modalidade mais usada, seguido pelo cartão de débito e pelo cartão pré-pago.

No acumulado de janeiro a setembro, foram 28,6 bilhões de pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pagos, o que representa um crescimento de 31,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.