Carnaval deve movimentar até 100% do setor de hospedagem no interior do Pará, aponta SHRBS

O Carnaval é um período do ano que movimenta bastante a economia brasileira, sobretudo em cidades que recebem bastante turistas a fim de curtir os vários dias de folia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é estimado que o carnaval de 2025 movimente R$ 12,03 bilhões em receitas, um aumento real de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado.

No Pará, o turismo também é um setor de grande movimentação durante o Carnaval, que neste ano ocorrerá entre os dias 1 e 4 de março. Segundo o representante do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado do Pará (SHRBS-PA), Fernando Soares, os municípios do interior do Estado vão ser, como de costume, os principais destinos para quem quer aproveitar o Carnaval, movimentando, assim, a economia local, como o setor de hospedagem.

“Se você pretende pular carnaval, aí é Cametá, Vigia e Curuçá. Nesse período, a taxa de ocupação dos meios de hospedagens, de modo geral, gira em torno de 85% a 100% a depender da cidade e do tipo de estabelecimento”, afirma o representante do sindicato. Ainda segundo Soares, para quem procura descanso e fugir das festanças, por outro lado, os municípios mais procuradores devem ser Salinas, Marudá, Marapanim e Alter do Chão.

Os três destinos citados por Soares são bastante conhecidos pelos paraenses e outros turistas: em Cametá há os blocos com as famosas fantasias dos "cabeçudos"; em Vigia há o bloco 'Virgienses' e 'Cabrasurdos'; já em Curuçá, os foliões pintam o corpo de lama e se tornam os "pretinhos do mangue".

Feriado ajuda no giro do caixa

Ainda segundo Soares, “o Carnaval, assim como todos os feriados, serve para desafogo das empresas do interior do Estado”, pois durante o mês de janeiro, por exemplo, quando há menos movimentações na economia após os gastos no Réveillon, o período festivo serve como ajuda para que as empresas e comerciantes consigam manter suas rendas financeiras até as próximas datas onde há maiores movimentações de pessoas, como Corpus Christi e as férias escolares no mês de julho.

Preços de hospedagens

Em uma pesquisa feita pela Redação Integrada de O Liberal em um site de ofertas de hospedagens, a variação de preço da locação diária para o período do Carnaval, de 1º a 4º de março, na cidade de Cametá se encontra entre R$ 179,00 e R$ 571,00. No município de Vigia foi de R$ 733 a diária, totalizando R$ 2.200,00 (sem contabilizar os impostos) no Carnaval. Em Curuçá, a diária tem média de R$ 456,00, totalizando R$ 1.200,00 (sem contabilizar os impostos) durante os três dias de festa.